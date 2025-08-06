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健康你我他／獅子降級水豚 提早退休養眼

聯合報／ 文／尤奇莉（中市潭子）
圖／尤奇莉提供
圖／尤奇莉提供

去年還未退休做了退休準備指標，得出83分「王者獅子」，我跟兩個妹妹說妳姊真是隻驕傲的母獅，社會連結、自在獨立、財務、活躍好學皆在水準之上，唯有健康差強人意，妹妹哼哼二聲，轉頭滑手機。

今年我退休了再做退休力調查，降為78分「暖男水豚」。因為去年底一場突如其來的眼疾「視網膜剝離」打亂我的人生計畫，接二連三的開刀住院治療，左眼視力僅剩0.1，右眼罹患黃斑部皺摺，嚴重影響工作，於是我提早退休回家養眼。

盤點今年最弱的「活躍好學」，原本是好奇寶寶的我，對任何新奇的事物都充滿強烈的求知欲，但眼睛的病變讓我對學習新的科技設備高舉白旗。定期回醫院檢查眼睛、治療已是新日常，新朋友只剩我的眼科醫師，但是老朋友老閨蜜的聯繫依舊緊密，綜合這些，活躍好學只得60分，勉強及格。

分數最高的是「社會連結」，未婚的我跟兩個妹妹與侄子們感情極深，四個侄子姪女幾乎都是我幫忙帶大的，這次住院他們自動排班到醫院照顧我，出院回診也是妹妹負責開車。老同學每個月定期咖啡聯誼，每周陪母親坐遊覽車到溪頭去看滿眼新綠，沾染一身芬多精，歲月靜好。

爸爸受過戰爭的洗禮，早早開啟我的黃金視野，目前手上的黃金存摺讓我當個小金婆婆。

退休力

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