預防代謝症候群 健康存摺設專區可算疾病風險
現代人吃得好、常外食，吃進過多精緻澱粉、高油高糖食物，熱量超標，體重腰圍也出現赤字，易罹患「代謝症候群」。健保署長石崇良表示，國人一年因三高相關合併症就醫者高達850萬人，支出費用占健保40%，呼籲民眾應從健康預防著手，改善生活習慣，讓醫療資源運用更有效率。
代謝症候群是許多慢性病警訊，特別是心血管疾病和糖尿病的前兆。石崇良指出，代謝症候群包括血壓、血脂、血糖、腰圍、膽固醇等5項指標。健康存摺特別開闢「代謝症候群專區」，數字輸入之後，再搭配大家醫計畫，就可算出各種慢性病風險。
石崇良強調，算出疾病風險指數後，可根據個人過去的資料，包含健康檢查，自動分析，算出共病的風險程度。以糖尿病為例，可算出心血管、神經病變、視網膜病變、腎病變等，後續好好進行控制。
國人十大死因中，有7項與慢性病有關，其中5項與肥胖有關係，對健康造成威脅。國健署副署長魏璽倫表示，健康台灣的「三高防治888計畫」，最根本是改善生活型態。世界衛生組織50年前就指出，影響人類健康的因素中，50%來自生活型態，20%是生物性因素，20%是環境因素，醫療只占10%。
魏璽倫強調，代謝症候群是慢性病的前身，如果置之不理，可能演變成嚴重的糖尿病、高血壓、腎臟病等，進而耗用大量醫療資源。健保署過去三年推動代謝症候群防治計畫，40萬收案民眾中，20%成功脫離代謝症候群，40%一項指標獲得改善，證明了政策落實的成效。
千禧之愛健康基金會董事長、國衛院副院長許惠恒指出，今年啟動「健康1+1：超商診所一線牽」行動計畫，推動全台217家超商「千禧血壓站」與基層代謝症候群防治診所結盟，量完血壓後，可透過ibon雲端系統自評風險高低，高風險者鼓勵積極就診接受醫師諮詢。
許惠恒提醒，國衛院利用台灣人體生物資料庫數據進行分析，代謝症候群5項指標中，若腰圍及血壓同時超標，國人罹患代謝症候群的機率已高達68.3%，透過這2項平時可自我量測的項目，即可及早篩出這群三高疾病的潛在候選人。
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