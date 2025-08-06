健康主題館／拒絕積勞成疾 男性該做哪些健檢？

父親節將至，關懷男性朋友的健康，不妨從40歲開始做健康檢查，為健康多一份保障！北醫附醫家醫科主治醫師陳宥達說，男性過了30歲後，長期累積的疲勞或是不健康行為，漸漸地就會以「疾病」呈現，特別是代謝症候群引起的高血壓、高血糖、高血脂等三高，就會在40歲前後正式出現。

據內政部資料顯示，2023年台灣國民平均壽命為80.23歲，男性的平均壽命為76.94歲，比女性的83.74歲，足足少了6.8歲。國外曾分析，男性較短命的原因，可能是男性較容易有「不健康行為」，如抽菸、飲酒、行為衝動、情緒壓抑等，且與女性相比，當身體出現狀況時較不願意就醫。

陳宥達指出，男性40歲前後易有三高問題，雖然可透過藥物長期控制，但愈早出現三高，愈可能因為無法穩定控制，增加心血管疾病的發生機率。

三高的發生大多是日積月累的不良習慣所引起，以高血壓為例，如果平時沒有量測血壓的習慣，患者常會等到血管破裂或血管被斑塊阻塞，引起心肌梗塞、腦中風或腦出血時，才發現自己是高血壓病患。陳宥達說，當男性對於自身的不良生活習慣，或是症狀察覺不敏銳的前提下，建議男性應提早做健康檢查，提前預防疾病發生。

40歲健檢 可利用成人健檢

陳宥達表示，40歲的男性，大多為家庭的經濟支柱，不僅工作壓力大、生活不規律、飲食不正常，這些生活型態都容易成為代謝症候群的候選人。初期發生代謝症候群，體型容易肥胖、糖尿病前期、血壓偏高、輕度脂肪肝、腸胃蠕動不佳，少數會有攝護腺肥大的症狀。

檢視以上器官的狀態，可運用國健署公費提供的「成人預防保健」方案，進行抽血、驗尿，檢視尿蛋白、腎功能、肝指數、血糖、血脂以及是否為B、C肝帶原等檢測，如果結果異常，該方案還提供免費的健康諮詢，幫助戒菸、戒酒、戒檳榔，且提供慢性病風險評估等。

陳宥達說，40歲以上的男性也容易罹患早期癌症，最常見「大腸癌」，建議40歲以上男性如果有癌症家族史，應自費增加健檢項目，可定期做癌症指標檢測，如檢測肝癌的甲型胎兒蛋白（AFP）、檢視大腸癌的癌胚抗原（CEA）及肺癌指標細胞角質蛋白片段21-1（CYFRA21-1）；45歲以上者可額外做大腸鏡與胃鏡檢查，確認是否有瘜肉或有無腫瘤等。

50歲健檢 五癌篩檢別漏做

50歲以上的男性，如果長期生活作息不穩定，三高就可能出現，除了可以持續運用成人預防保健方案外，陳宥達建議，可運用國家的五癌篩檢，男性可公費做大腸癌的糞便潛血、口腔癌及肺癌篩檢，並額外多做腹部超音波，確認腎臟、肝臟的狀態；由於50歲以上男性罹患攝護腺癌機率增加，建議可做攝護腺特異抗原（PSA）檢查。

60歲健檢 可加骨密度檢測

60歲以上的男性，陳宥達建議，可額外做骨密度檢測、心臟超音波、腦血管攝影等，如果家族中有失智症者，可自費做「阿茲海默症風險基因檢測」（Apoe），同時定期自我做AD8的量測。

70歲以上者容易出現慢性疾病共病，認知功能及活動力下降等，陳宥達說，健保提供長輩可做「老人周全性評估」，社區也有做長輩的六力評估，只要到衛生所或區域醫院等，就可以評估自身的認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）症狀。

陳宥達強調，做完健康檢查後，得搭配醫師建議調整生活習慣與飲食方式，若檢查出罹患疾病，應遵循醫囑規律治療；如果健康檢查後，皆無異狀，也希望能遠離疾病，除了讓生活作息穩定、保持運動外，可以定期接種疫苗，依循疾管署頒布的「成人預防接種建議時程表」，提升健康力。