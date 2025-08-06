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屈公病疫情嚴峻 廣東旅遊警示升

聯合報／ 記者沈能元陳政錄林則宏／綜合報導
廣東佛山屈公病疫情持續，8月3日當地新增報告屈公病確診病例仍達216例。取材自佛山發布
廣東佛山屈公病疫情持續，8月3日當地新增報告屈公病確診病例仍達216例。取材自佛山發布

大陸廣東屈公病疫情嚴峻，衛福部疾管署將國際旅遊疫情建議等級兩周內連升二級，從第一級注意（Watch）提高至第二級警示（Alert），來自流行地區的旅客若有發燒等症狀時，需接受抽血檢查。上周新增三例類鼻疽本土病例，均為丹娜絲颱風後發病，患者均有汙水、汙泥接觸史。

疾管署發言人曾淑慧說，國際屈公病疫情持續加劇，印度今年逾三萬例病例，大陸廣東省近期疫情嚴峻，病例上升非常快，近一周即新增病例二八九二人，佛山市最嚴重，香港出現多起移入病例，而澳門已有兩例本土病例。

外電報導，廣東省佛山市要求民眾在購買四十七種用來治療屈公病的藥物時，必須實名登記，以追蹤病例。香港於八月二日出現首例境外輸入病例，一名曾在佛山停留兩周的十二歲男童於返回香港後出現發燒、手指關節痛等症狀，經核酸檢測後確認感染屈公病，所幸症狀輕微。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，屈公病三大症狀為發燒、關節痛、皮疹，如果出現類似症狀，應立即就醫，並告知旅居史。

對於大陸屈公病疫情，陸委會提醒，國人應慎重考慮是否前往廣東省或其他屈公病流行地區，並注意旅遊健康安全。如仍計畫前往疫區，需做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所。

入境時如出現發燒、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。在返國後如出現相關症狀，應盡速就醫並落實防蚊措施，主動告知旅遊史等。

疾管署統計，截至八月四日，國內屈公病個案均為境外移入病例，累計十六例。曾淑慧表示，即日起，加強國際及小三通港埠的屈公病防疫宣導及發燒篩檢、監測，若來自流行地區旅客出現發燒等症狀，需進行抽血檢查，及早掌握疫情發展。

近日豪雨全台多處積水淹水，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情。曾淑慧說，今年累計卅五例類鼻疽本土病例，造成兩人死亡，其中高雄市廿七例最多，其次為台中市五例、台南市二例、屏東縣一例。

強風暴雨易使土壤及泥水中的類鼻疽病原菌暴露於地面，提高傳播風險，建議清理家園時，應佩戴防水手套及長靴，並戴上口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，如有發燒、咳嗽等，應盡速就醫及早治療。

廣東 屈公病

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