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B肝防治牛步 專家促健檢資料串接掌握帶原者

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣B肝防治牛步，輸給日韓及馬來西亞，厚生會秘書長王正旭（右）、副會長陳菁徽（左）呼籲，盡速擬定國家級B型肝炎行動計畫，並串連所有篩檢資料。記者余承翰／攝影
台灣B肝防治牛步，輸給日韓及馬來西亞，厚生會秘書長王正旭（右）、副會長陳菁徽（左）呼籲，盡速擬定國家級B型肝炎行動計畫，並串連所有篩檢資料。記者余承翰／攝影

台灣在消除Ｃ肝上成績斐然，提早達成世衛組織標準，但Ｂ型肝炎防治牛步，相關死亡率高達每十萬人十九點二六人，不僅輸給日韓，還落後馬來西亞。為此，立法院厚生會舉行記者會，與會專家呼籲，盡速擬定「國家級Ｂ型肝炎行動計畫」，另將勞工健檢資料與健保資料庫串連。

全球消除肝炎聯盟數據顯示，我國Ｂ肝相關死亡率為每十萬人十九點二六人，遠高於日本四點八二人、新加坡六點三人、馬來西亞十點三人；此外，在確診Ｂ肝患者接受適當治療比率上，台灣僅百分之廿八，低於日本、新加坡約百分之卅，以及馬來西亞的百分之四十二點二七。

立法院厚生會副會長陳菁徽指出，我國Ｂ肝患者治療率遠低於世界衛生組織百分之八十目標，主因在於一九八六年以後出生者於新生兒時期未接種Ｂ肝疫苗，不少人罹患Ｂ肝卻不自知。推估國內Ｂ肝帶原者達二五○萬人，但三成仍不知自身感染肝炎，即使得知自身感染狀況，仍有七成未能穩定治療。

陳菁徽指出，Ｂ肝防治成績不如預期，關鍵在於成人健檢、勞工健檢、自費健檢等數據尚未連結，衛福部、醫界未能掌握哪些帶原者未被檢出？多少帶原者迄今並未進入醫療體系？

衛福部國健署副署長魏璽倫表示，全台至少七五○萬人接受過Ｂ肝篩檢，篩檢涵蓋率百分之六十三，但仍有盲點，成人健檢每年約兩百萬人受檢，勞工健檢涵蓋千萬勞工，但勞工健檢篩檢數據迄今未能上傳，醫界、公衛界無法取得篩檢資料，影響數據準確性。

資料如何串接？台大醫院副院長、台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏表示，厚生會秘書長、民進黨不分區立委王正旭允諾與勞動部協調，希望勞動部能上傳相關資料，如果順利，而自費健檢這部分也能串接，就能掌握八成多的Ｂ肝帶原者。

此外，全國約三成Ｂ型肝炎帶原者未定期回診追蹤，人數達百萬人，秀傳醫療體系副總裁、肝膽胃腸科主治醫師牟联瑞建議，衛福部應針對「轉介病人」提供誘因，給予獎勵，讓醫療院所緊盯感染者，讓篩檢陽性的患者持續穩定就醫。

衛福部健保署長石崇良建議，民眾可透過「健保快易通」Ａｐｐ查詢預測自身肝癌風險，分析年齡、性別、肝指數、Ｅ抗原等數據，若評估結果為高風險，就應在Ａｐｐ尋找住家附近參與「Ｂ、Ｃ論質獎勵計畫」的醫療院所，積極就醫，定期追蹤治療，避免疾病惡化。

健檢 衛福部 B型肝炎

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