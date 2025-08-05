八方藝術節系列展 廖芳乙《如夢之境》台中國美館開展

八方藝術節系列展-廖芳乙《如夢之境》5日在國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場，展期至8月10日止。台灣本土女性藝術家廖芳乙，以《如夢之境》為題，帶來了融合東方哲思與西方媒材的靜謐畫境。

八方藝術節總策劃賴慕芬指出，展覽主視覺以夢境般的氛圍，描繪台灣原生樹種「九芎」，象徵堅韌、共生與包容；九芎能耐旱、耐濕、耐貧瘠，亦如台灣這片土地，百年來孕育多元文化與新住民族群的深厚底蘊。

賴慕芬表示，廖芳乙長期關注社會議題，特別投入新住民文化與公益行動，透過創作支持相關活動與慈善義賣，並持續以藝術連結不同族群、跨文化對話，她相信藝術能淨化人心，也能成為社會共融的橋樑。

此次展覽主視覺《如夢之境》，描繪台灣原生樹種九芎，象徵土地的韌性與多元文化的包容力。廖芳乙說：「九芎能耐旱、耐濕、耐瘠，就像許多來自他方的文化，最終在台灣紮根茁壯。而《如夢之境》不僅是一場視覺展覽，也是一場與生命、土地、文化記憶對話的修行之旅。」

廖芳乙畢業於國立台灣藝術大學美術研究所，作品曾獲得全國公教美展水彩第三名、油畫優選，以及大墩美展、全國百號油畫大展等獎項。其創作深受道家思想影響，以老子《道德經》中「知白守黑」、「上善若水」、「負陰抱陽」等意涵為精神軸線，發展出獨特的心象山水風格。

賴慕芬表示，廖芳乙的作品融合了東方水墨氣韻，以及木刻版畫凹凸特性；因喜愛中國老繡片、蠟染，從老繡片的打子繡，蠟染的留白線條與渲染的色彩中汲取養分，而創出「白線凸點法」的油彩技法。

《八方藝術節》自創辦以來，致力打造一個連結多語文化與國際對話的平台，歷年邀請旅外藝術家、新住民、台灣在地創作者，多元族群共同參與。繼黃文棟《心靈哲思樂章》展出之後，廖芳乙《如夢之境》展覽作為暑期系列的亮點之一，不僅展示藝術語言的當代表達，也映照出文化與心靈的深層共鳴。