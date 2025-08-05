快訊

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電不止一次

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

八方藝術節系列展 廖芳乙《如夢之境》台中國美館開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
廖芳乙以《如夢之境》為題，帶來融合東方哲思與西方媒材的靜謐畫境。記者宋健生/攝影
廖芳乙以《如夢之境》為題，帶來融合東方哲思與西方媒材的靜謐畫境。記者宋健生/攝影

八方藝術節系列展-廖芳乙《如夢之境》5日在國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場，展期至8月10日止。台灣本土女性藝術家廖芳乙，以《如夢之境》為題，帶來了融合東方哲思與西方媒材的靜謐畫境。

八方藝術節總策劃賴慕芬指出，展覽主視覺以夢境般的氛圍，描繪台灣原生樹種「九芎」，象徵堅韌、共生與包容；九芎能耐旱、耐濕、耐貧瘠，亦如台灣這片土地，百年來孕育多元文化與新住民族群的深厚底蘊。

賴慕芬表示，廖芳乙長期關注社會議題，特別投入新住民文化與公益行動，透過創作支持相關活動與慈善義賣，並持續以藝術連結不同族群、跨文化對話，她相信藝術能淨化人心，也能成為社會共融的橋樑。

此次展覽主視覺《如夢之境》，描繪台灣原生樹種九芎，象徵土地的韌性與多元文化的包容力。廖芳乙說：「九芎能耐旱、耐濕、耐瘠，就像許多來自他方的文化，最終在台灣紮根茁壯。而《如夢之境》不僅是一場視覺展覽，也是一場與生命、土地、文化記憶對話的修行之旅。」

廖芳乙畢業於國立台灣藝術大學美術研究所，作品曾獲得全國公教美展水彩第三名、油畫優選，以及大墩美展、全國百號油畫大展等獎項。其創作深受道家思想影響，以老子《道德經》中「知白守黑」、「上善若水」、「負陰抱陽」等意涵為精神軸線，發展出獨特的心象山水風格。

賴慕芬表示，廖芳乙的作品融合了東方水墨氣韻，以及木刻版畫凹凸特性；因喜愛中國老繡片、蠟染，從老繡片的打子繡，蠟染的留白線條與渲染的色彩中汲取養分，而創出「白線凸點法」的油彩技法。

《八方藝術節》自創辦以來，致力打造一個連結多語文化與國際對話的平台，歷年邀請旅外藝術家、新住民、台灣在地創作者，多元族群共同參與。繼黃文棟《心靈哲思樂章》展出之後，廖芳乙《如夢之境》展覽作為暑期系列的亮點之一，不僅展示藝術語言的當代表達，也映照出文化與心靈的深層共鳴。

八方藝術節由國立臺灣美術館、壹元書院、高師大東南亞暨南亞研究中心、以及YMCA台中青年會共同策劃，透過藝術交流搭起橋樑，讓不同文化能彼此理解與欣賞。

廖芳乙的作品融合了東方水墨氣韻，以及木刻版畫凹凸特性。記者宋健生/攝影
廖芳乙的作品融合了東方水墨氣韻，以及木刻版畫凹凸特性。記者宋健生/攝影
總策劃賴慕芬(左)說，廖芳乙長期關注社會議題，特別投入新住民文化與公益行動。記者宋健生/攝影
總策劃賴慕芬(左)說，廖芳乙長期關注社會議題，特別投入新住民文化與公益行動。記者宋健生/攝影
八方藝術節系列展-廖芳乙《如夢之境》在國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場。記者宋健生/攝影
八方藝術節系列展-廖芳乙《如夢之境》在國立臺灣美術館多媒體講堂外走廊登場。記者宋健生/攝影

藝術節 新住民 藝術家

延伸閱讀

台中新住民人口數破6.5萬 占全體市民2%

台中新住民二代論壇 聚焦多元文化融入及職涯發展

FOCASA馬戲轉動青春回憶 「解憂快餐車」登場花蓮文創園區身體藝術節

新住民媳婦成講師 彰化田中竹市集美食7月26日登場

相關新聞

最高行政法院判決出爐「酒駕吊扣恐鬆綁？」交通部擬檢討法規

依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就...

9月起車票揭露碳排量 課徵碳費票價恐再調漲？台鐵說話了

因應2050淨零碳排政策，台鐵3車種取得碳足跡標籤使用權，9月起車票將揭露旅運碳排資訊、今年底32個特等站及一等站完成碳...

明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

明天起天氣逐漸穩定，回到夏季天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨至上午中南部沿海仍有零星短暫降雨，午後中部以北...

醫警告「晚餐3行為恐讓胃癌風險增7.4倍」 別超過晚上8點才吃

現代人工作、生活忙碌，三餐常常外食且時間不固定，長久下來容易出毛病。三總胃腸肝膽科醫師陳宣位就警告，晚餐如果超過8點才吃，吃完又很快去睡覺，罹患胃癌的風險會比一般人高出7.4倍。

夏日香水使用地雷多！專家揭5要點：噴過頭恐成「移動式公害」

當代人對香味的接受度不一，尤其在密閉空間中，過於濃烈的香水味時常引起他人不適。近日有網友在Dcard上發文，直指「夏天一到，香水變成公共空氣殺手」，引發大批網友共鳴。從騎車擦身而過到捷運密閉空間，一路被香氣「尾隨」，更有鼻過敏者形容「像被氣味暴力強暴一樣」，可見香水濫用問題已不容忽視。

「仰漂」比水母漂更能救命？ 救生員曝5大原因：千萬別選錯

夏天玩水消暑，卻也潛藏危機。根據消防署統計，台灣每年平均約有400人發生溺水事故，其中近半數不幸喪命。專家提醒，若不慎落水，選對自救方式，將大幅提高存活機率。其中，許多民眾熟悉的「水母漂」，其實並非最佳選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。