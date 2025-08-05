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最高行政法院判決出爐「酒駕吊扣恐鬆綁？」交通部擬檢討法規

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部最近引用最高行政法院一項酒駕判決，必須確認車主是實際酒駕者或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌。聯合報系資料照
交通部最近引用最高行政法院一項酒駕判決，必須確認車主是實際酒駕者或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌。聯合報系資料照

依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情也照樣要罰。但被處罰的車主往往喊冤，有的是借車給他人，也的是被孩子開走，卻因他人酒駕，卻平白被連坐扣牌。

但日前一名吳姓男子名下小客車被兒子開出門，因酒駕遭警方查獲並吊扣車牌，車主不服提行政訴訟，今年2月最高行政法院認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定，最終判決車主勝訴，卻讓裁罰機關面臨要不要扣牌的難題，為此，近期各裁罰單位紛紛去文詢問交通部處理方式。

交通部說明，道路交通管理處罰條例於2019年修正時，依立委提案，不管酒駕的駕駛人是否為汽車所有人，都可以扣牌沒入車輛，當時修法時，立委並無要求駕駛人一定要是車主。

但今年2月最高行政法院的一個判決，認為應區分駕駛人及汽車所有人，依照行政訴訟法，最高法院見解有拘束下級法院見解的權利，因此未來遇到類似違規案件訴訟，就會依照最高法院新的見解處理。

交通部坦言，因立法通過的條文，法院不認同，交通部尊重法院見解，既然有此問題，一旦扣牌可能會面臨行政訴訟，且明知可能敗訴下，也可能衍生國賠等問題，因此現行將先不扣牌，並會審慎依照相關法院見解檢討修正法規。

車主 酒駕 交通部

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