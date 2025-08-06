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健保投資早期輔助治療 效益放大

聯合報／ 記者蘇湘雲許凱婷廖靜清／台北報導

「治療一位晚期肺癌病患的費用，相當於八位早期病患。」台灣胸腔外科醫學會理事長趙盈凱指出，早期肺癌治療費用遠低於晚期肺癌，術後標靶輔助治療雖然會增加費用，但可大幅降低復發，後續成本效益將更明顯。

以台灣Ｃ肝消除歷程為例，曾有學者估算，健保給付Ｃ肝口服抗病毒藥物，在健康價值上的投資報酬率最多達卅倍，多位肺癌治療專家認為，若健保投資於早期肺癌輔助治療，或許也會產生類似效益。

以肺癌人數最多的肺腺癌為例，中壯年、女性，都是家庭支柱及勞動中堅分子，中華民國癌症醫學會醫療政策委員會主委何景良指出，不少ＥＧＦＲ基因突變病患是五十歲上下、不抽菸女性，除了工作也要照顧家庭，一旦肺癌復發，不僅治療費用大增，家庭也陷入大亂。及早介入輔助治療讓復發率下降，更有機會痊癒，盡早重返職場，對家庭、社會帶來安定力量。

臺大醫院院長余忠仁分析，以臺大數據來看，肺癌病患中，零到一Ａ期與第四期各占四成，一Ｂ到三Ａ期約占百分之十五。若依國際治療指引建議，針對一Ｂ到三Ａ期的ＥＧＦＲ基因突變病患，手術後首選採用標靶輔助治療，療程約需三年，相較於晚期治療，財務衝擊更易精準評估、掌握，對於健保總額、癌症新藥基金等預算，也更有效益。

台灣癌症基金會執行長張文震呼籲，肺癌已經連續廿年蟬聯癌症頭號殺手，晚期肺腺癌治療的健保給付拼圖漸趨完整，應將健保資源的重心逐步轉往早期，朝精進早期治療給付，才能邁向「預防復發、改善肺癌存活期」目標，對於達成「二○三○年癌症死亡率降低三分之一」目標，才有更多助益。

健保 癌症

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