超前部署治療早期肺癌 降復發

台灣是全球第一個推行公費LDCT（低劑量電腦斷層掃描）肺癌篩檢的國家，據國健署統計，三年來找出二五○六名肺癌病患，早期患者占八成以上。醫師指出，當肺癌早期患者愈來愈多，如何在診斷後銜接輔助治療，是目前的關鍵重點。

早期肺癌通常指第一期到三A期，可以經手術切除腫瘤。但手術後，癌友仍面臨復發隱憂，不少研究顯示，若有EGFR、ALK等基因突變，有較高復發、轉移風險，如何有效降低復發，已是當務之急。

EGFR突變容易復發

台灣癌症基金會與聯合報健康事業部舉行「超前部署早期肺癌治療」專家圓桌會議，台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢指出，早期肺癌患者動手術後，仍面臨五年內復發風險，一B期復發率約四成五，第二期六成二，第三期高達七成六，比起歐美國家，亞洲人更易有EGFR高復發轉移風險基因突變，即使是早期肺癌，復發威脅不容忽視。

台灣癌症基金會針對早期肺癌患者提供EGFR基因檢測補助，基金會執行長張文震分析，過去一年收案一百八十位一B期到三A期的早期病患中，六成三帶有EGFR突變，且女性高於男性，代表女性肺癌患者面臨更艱難的挑戰。

一B期也會惡化成晚期

中華民國癌症醫學會醫療政策委員會主委何景良指出，曾遇到七十多歲婦人掛急診，經詢問婦人在八個月前於其他醫院發現肺部有顆兩、三公分大腫瘤，約一B期，沒想到短短八個月便腦轉移、演變成晚期肺癌，且大腦、小腦長有多顆腫瘤，令家屬震驚、扼腕。顯見即使是一B期，仍可能惡化快速，需要積極的治療策略。

要減少早期患者復發，臺大醫院院長余忠仁分析，從國際臨床試驗數據，早期肺癌術後標靶輔助治療可減少復發機率，第二期復發機率降百分之八十三，第三A期降百分之八十八，對第一B期復發也有效果。此外，若沒有基因突變，依據腫瘤細胞的PD-L1表現，術後化療加上免疫治療，可減少復發風險三到五成。

目前針對肺癌一B期的治療策略有待討論，台灣胸腔外科醫學會理事長趙盈凱認為，當腫瘤大小三至四公分或有肋膜轉移（VPI），或者兩條件兼具，便進入一B期。在一B期中，若出現惡性組織型態，如微乳頭型、實體型、血管侵犯與淋巴結狀況不明等，都有高復發風險特徵，應與醫師討論是否銜接輔助治療。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，國際治療指引建議，若患者帶有EGFR突變，特別是高風險病理特徵病患，從一B期起即可考慮術後標靶輔助治療，且台灣肺腺癌患者超過一半帶有EGFR突變，凸顯標靶輔助治療在本土臨床實務中相當關鍵。

基因檢測應在早期給付

「早期肺癌的治療目標，是追求痊癒！」台灣肺癌學會理事長楊政達強調，許多病患以為早期肺癌的治療重點僅在開刀，事實上，並非開刀後就可置之不理，須在早期揪出復發高風險因子，並搭配化療、標靶或免疫治療等輔助治療策略，才能往「痊癒」路上前進。

余忠仁建議，若能投資更多資源，收集、分析更多早期輔助治療本土數據，在相關給付政策擬訂上，整體方向會更為精準，也更符合國人的需求。

會議中，專家認為，隨著篩檢擴大、早期個案增加，政府應同步優化早期肺癌健保治療資源，逐步往前補足早期治療缺口，而基因檢測也應提早給付在早期，讓早期患者順利銜接輔助治療，不僅有效降低復發、轉移，心理壓力與日後照護負擔也會大為減輕。