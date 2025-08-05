9月起車票揭露碳排量 課徵碳費票價恐再調漲？台鐵說話了

因應2050淨零碳排政策，台鐵3車種取得碳足跡標籤使用權，9月起車票將揭露旅運碳排資訊、今年底32個特等站及一等站完成碳排查、明年第1季全台200多個車站正式登錄、明年12月背磁車票全面汰換，新版紙本車票也將於背面揭露碳足跡標籤；至於課徵碳費是否影響票價調整？台鐵表示，確實會有成本增加，但不見得能調整，需經相關程序才能定案。

台鐵目前已取得「自強」、「莒光」及「區間／區間快」3車種產品碳足跡盤查報告書外部查證，今年3月27日取得查證聲明書。根據盤查結果顯示，自強號每延人公里產生36公克二氧化碳當量(CO2e)、莒光號為50公克二氧化碳當量、區間及區間快列車則為55公克二氧化碳當量。

台鐵今年4月11日向環境部申請「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」，6月25日審核通過正式取得碳足跡標籤使用權。

台鐵企劃處長江明宜指出，規畫分2階段揭露碳排放資訊，第1階段預計今年9月於車票正面以文字方式揭露旅運碳排放量，10月於台鐵官網、12月於台鐵e訂通APP揭露碳足跡資訊；第2階段預計於明年12月待售票設備陸續更新，全面更換為非背磁車票後，於車票背面揭露碳足跡標籤。

此外，台鐵也規畫在今年第4季，完成32個車站（含4個特等站、28個一等站）組織型溫室氣體盤查及外部查證。並在明年4月底前完成組織型溫室氣體盤查工作，將全台200多個車站及其他場站等排放清冊及盤查報告書等資訊，登錄於環境部溫室氣體排放量資訊平台。

至於未來徵收碳費後，相關連帶成本是否影響台鐵票價調整？台鐵坦言，若要反應碳費相關成本，票價應往上調整。

台鐵表示，台鐵票價雖每2年可檢討一次，但就像電費連2次調漲17％、14.5％後，列車行駛的動力費每年增加4.2億元，但電費增加成本迄今未反映在票價上，因此課徵碳費雖有成本壓力，但不見得能調整，需先經內部討論、送交董事會、交通部及行政院等程序才能定案。