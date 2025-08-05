鄭宗龍聯手杜篤之 「關不掉的耳朵」舞動聲響

以聽覺發動肢體，雲門舞集藝術總監鄭宗龍10月將推出新作「關不掉的耳朵」，「上任藝術總監以來，每天都有許多聲音縈繞腦海，常常睡不著，以這齣舞作紀錄這段生命歷程。」

被台中國家歌劇院藝術總監邱瑗形容為「被舞蹈耽誤的聲音藝術家」，鄭宗龍創作的舞作都有極為突出的聲音設計與音樂風格，這次更邀請國家文藝獎得主杜篤之與法國作曲家艾斯特班・費南德茲（EstebanFernandez）合作，互為觸發，共同完成「關不掉的耳朵」。

鄭宗龍今天在記者會上表示，在創作過程中，他寫了很多聲音給杜篤之，「老師也反問我，我想要的腳步聲長什麼樣，是男生還是女生？穿著靴子還是穿著拖鞋？」就是這些引導的過程，引發了鄭宗龍深處的記憶，「我腦海裡的狀態像呼嘯的風，但透過作品整理這些混亂，也希望帶給觀眾帶來心裡的寧靜。」

除了杜篤之與同為聲音創作者的兒子杜均堂此次也共同參與合作之外，這次鄭宗龍也邀請視覺藝術家吳耿禎、時裝設計師陳劭彥、雷射藝術家張方禹等重量級創作者共同參與。主視覺由致力於台灣文化造型的何佳興操刀。

作曲家費南德茲今年初應邀來台駐地創作2週，日間進入排練場與舞者共處，夜晚則與鄭宗龍一同進行音樂實驗。他架設多組聲音處理設備，於現場即時剪輯、生成音軌，嘗試與舞者的呼吸同步。他表示這次不是完成一首樂曲，而是讓音樂在台灣、在排練場、在與舞者身體互動中逐步生成。」

「關不掉的耳朵」由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationale Valenciennes）共同製作，這也是鄭宗龍上任藝術總監以來，首次受邀與國際場館共製的大型舞作，10月23日至26日在台北國家戲劇院首演，隨後巡演至台中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心，預計2027年將在法國鳳凰劇院首演。