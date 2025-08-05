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夏日香水使用地雷多！專家揭5要點：噴過頭恐成「移動式公害」

聯合新聞網／ 綜合報導
香水噴太多會讓人感到刺鼻不舒服，甚至引發頭暈、想吐等不適感。示意圖／ingimage
香水噴太多會讓人感到刺鼻不舒服，甚至引發頭暈、想吐等不適感。示意圖／ingimage

當代人對香味的接受度不一，尤其在密閉空間中，過於濃烈的香水味時常引起他人不適。近日有網友在Dcard上發文，直指「夏天一到，香水變成公共空氣殺手」，引發大批網友共鳴。從騎車擦身而過到捷運密閉空間，一路被香氣「尾隨」，更有鼻過敏者形容「像被氣味暴力強暴一樣」，可見香水濫用問題已不容忽視。

該名網友提到，自家店面開冷氣，近日三天連續接待多位香水濃烈的顧客，「整間店殘留味道到下班還散不去」，更直言部分香水味道並不討喜，「濃到臭、香到痛」，呼籲使用者「為別人的鼻子想想」，別再猛按噴頭。

不少網友留言表示認同，指出香水非萬能遮味劑，濃香反而讓體味與化學香氣交織，「汗臭加香水根本是災難組合」，甚至有人表示因此暈車、想吐。也有曾經「犯規」的使用者現身說法，一度熱愛某款香水狂噴數下，直到家人反映「太濃太可怕」才收斂噴法，「現在只敢偷偷拿出來聞一下就放回櫃子裡」。

香味屬於高度主觀的感官體驗，不喜歡香水味的人固然有理，愛香人士也未必有錯，問題往往出在「使用方式與用量過頭」。根據美妝專家的建議，以下為幾個常見NG香水使用方式：

【NG習慣1】將香水噴在頭髮上

香水中的酒精成分易使髮絲乾燥、退色，長期使用恐影響髮質。建議改用專為髮絲設計、有護髮成分的髮香噴霧。

【NG習慣2】噴在空中轉圈

仙氣十足的儀式感，其實多數香氣早已揮發，留香效果差又浪費。更有效的做法是針對體溫高的部位局部點噴。

【NG習慣3】手腕、脖子間搓揉

不少人習慣將香水搓開，卻不知這會破壞香味結構與層次，建議「點噴不搓揉」，以保持香水原始香調。

【NG習慣4】戴首飾後才噴

香水中的成分易使飾品氧化，應在佩戴飾品前先噴香水，靜待一兩分鐘再穿戴，以保護珠寶材質。

【NG習慣5】直接噴灑在衣物上

除了可能在衣服上留下黃漬，也容易造成香氣過重、不自然。香水應以「人聞得到、但不搶空間」為宜。

最後提醒，香水的本質是為自己增添風格與自信，而非攻占他人呼吸空間。美麗的氣味應若有似無，留下餘韻，不留頭痛。噴得巧，才能香得久。

氣味 體味 夏天

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