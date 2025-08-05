實驗平台「戲曲夢工場」 挑戰傳統表演既定邊界

由傳藝中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」今年邁入第8屆，今年6檔作品涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術等多元語彙，挑戰戲曲的既定邊界。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會上表示，戲曲夢工場可說是傳藝中心最具突破性的系列計畫，連續3年邀請戲劇學者汪俊彥策展，帶來新觀點與新提問。今年以「乙巳革命」為題，就像今天午後大雨，儘管突如其來，卻也洗滌出過去未曾看見的景象與可能性，讓戲曲與當代的距離更進一步。

汪俊彥表示，「乙巳革命」聚焦於戲曲在現代性衝擊下的自我革新，象徵戲曲創作者對現實世界的反思與回應。回應社會面臨焦慮、過載與劇烈轉型，這6檔節目將以多元劇種語言共同編織出戲曲美學的嶄新面貌。

根據今天發布的新聞資料，打頭陣的明日和合製作所「嘉慶君夢遊台灣」，以新世代視角重構一段台灣人耳熟能詳卻未曾深究的電視歌仔戲文化記憶，帶領觀眾一同「夢遊」一段歷史、媒介與自我認同交錯的奇幻旅程。

義興閣掌中劇團「英雄製造」，透過布袋戲探討革命英雄的各種人生版本。延續義興閣一直以來搖滾反叛的脈動，以真偽穿插的紀錄劇場形式，邀請觀眾共同經歷一場英雄不死的旅程。

合作社「前方有三岔路口」，脫胎自京劇名段「三岔口」，以身體技藝作為「唱、念、做、打」的媒介，將觀眾帶入選擇與命運交錯的模糊地帶。在黑暗中持續探索找尋革命的出口。

另外還有臺北木偶劇團推出的「鬧・NOW」、烏犬劇場的「低・俗・畫本」，以及「壁」製作委員會推出的「皇上還沒來的時候」。

2025戲曲夢工場從8月30日起到10月5日，地點在台灣戲曲中心多功能廳。