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交通部成立AI委員會 強化數位轉型能量

中央社／ 台北5日電

因應人工智慧技術快速發展及交通領域應用日益多元，交通部今天宣布成立「交通領域AI推動委員會」並召開首次會議，強化交通數位轉型能量。

交通部今天首度召開「交通領域AI推動委員會」，由交通部長陳世凱親自主持，邀集部內各單位與所屬機關（構）首長，以及來自財政部與學界的專家學者共同與會，正式啟動跨部門協作平台，全面推動交通AI應用策略與風險治理工作。

根據交通部新聞稿，陳世凱表示，AI是推動交通數位轉型與創新服務的重要關鍵，不僅可提升服務效率與民眾便利性，更具備促進交通安全、強化系統韌性與落實永續發展的潛力。

陳世凱說，委員會的成立，是交通部積極回應科技發展趨勢與政府政策的具體行動，未來將以「人本交通」為核心，系統性建構AI發展藍圖及治理架構，掌握轉型契機，也妥善管理潛在風險。

交通部表示，這次會議由交通科技及資訊司說明委員會任務及7大推動策略，會議同時由公共運輸及監理司報告自駕車法規調適進度，並由中央氣象署分享AI於氣象預報與災害應變上的應用成果，展現部會間協作推動的具體成效。

7大推動策略包含發展智慧化為民服務、建構自動化行政服務、完備AI資料與模型、厚植AI應用基礎環境、打造數位平權智慧服務、培育多元AI職能人才，以及健全AI法制與治理機制。

另外，為落實AI模型建置與開發能量，陳世凱指示氣象署與科資司密切配合，提供AI發展環境支援，並提醒各機關（構） AI具備提升交通安全、效率、服務品質與永續的潛力，但交通領域亦因涉及人身安全與公共利益，在國際上多被視為高風險或高影響AI應用，需要更審慎的治理架構。

交通部指出，行政院正積極推動「人工智慧基本法」立法工作，交通部也將同步研擬部內AI使用規範與風險分類管理機制，廣納各界意見，打造創新且負責任的交通AI治理模式。

風險 陳世凱 交通部長

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