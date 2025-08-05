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明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

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明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起天氣逐漸穩定，回到夏季天氣型態，大台北高溫上看36度。聯合報系資料照
明天起天氣逐漸穩定，回到夏季天氣型態，大台北高溫上看36度。聯合報系資料照

明天起天氣逐漸穩定，回到夏季天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨至上午中南部沿海仍有零星短暫降雨，午後中部以北、其他山區也須注意局部短暫雷陣雨；另菲律賓東方海面有熱帶擾動逐漸發展，預計這周都不會發展，但下周一起南邊水氣增加，台東及恆春天氣較不穩。

林定宜說，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動逐漸發展，但依照目前資料來看，它發展速度並不快，預計這周都不會發展，預估其移動路徑將先朝西、往北北邊的方向移動，移動過程中，預估周日、下周一開始南邊一些水氣會開始影響恆春半島或台東地區。

雨勢部分，林定宜指出，未來1周太平洋高壓西伸，水氣減少，明（6日）清晨至上午中南部沿海仍有零星短暫降雨，午後中部以北、其他山區需留意局部短暫雷陣雨。

周四至周六（7至9日）天氣穩定，各地大致為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫陣雨。周六（9日）嘉義以南有局部短暫陣雨；周日至下周二（10至12日）各地仍為多雲到晴的天氣型態，午後西半部、其他山區留意局部短暫陣雨，清晨南部沿海有零星短暫陣雨。

林定宜表示，下周一、下周二受到菲律賓東方海面熱帶擾動發展影響，南邊水氣逐漸影響台東、恆春半島，造成天氣不穩定，屆時將有不定時局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜說，明天天氣穩定，南部、東半部高溫約32、33度，北部高溫35度，而大台北地區可能出現36度以上高溫，提醒民眾未來一周慎防高溫炎熱

高溫 台東

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