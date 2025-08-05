7月雨量767毫米 創1951年來同期最多

氣象署今天表示，受颱風、低壓帶及西南氣流接連影響，全台平地站創1951年以來7月平均累積雨量最多（767.0毫米）、日照時數最少（137.6小時）的紀錄。

中央氣象署今天臉書「報氣候 中央氣象署」回顧今年7月台灣氣候重點，全台平地站創1951年以來7月平均累積雨量最多、降雨日數次多、日照時數最少的紀錄。

氣象署進一步說明，今年7月累積雨量平均為767.0毫米，較氣候平均值（中位數） 235.3毫米多531.7毫米，為1951年以來同期最多雨；全台雨量均偏多，受颱風、低壓帶及西南氣流接連影響，中南部及花東地區降雨達大豪雨或超大豪雨等級。

其中，台中、日月潭、成功、大武及蘭嶼站月雨量均為該站同期最多雨；嘉義及恆春站月雨量則均為該站同期次多雨。

在降雨日數方面，今年7月平均19.2天，較氣候平均值11.0天多8.2天，為1951年以來同期次多雨日，僅次於1972年7月平均19.5天；其中彭佳嶼、基隆、鞍部、竹子湖、嘉義及成功站雨日均為該站同期最多。

在日照時數部分，今年7月平均為137.6小時，較氣候平均值224.9小時少87.3小時，為1951年以來同期最少日照時數，且全台日照時數均偏少，全台各測站（除彭佳嶼、玉山及台東站外）日照時數均為該站同期前3少。

氣象署指出，7月平均氣溫28.4度，較氣候平均值29.0度低0.6度；7月累積高溫日數（最高氣溫大於或等於攝氏35度的天數）平均2.7天，較氣候平均值5.3天少2.6天。

氣象署補充，上述有關平均、累積量及氣候平均值計算，以11個平地站為代表，分別為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。