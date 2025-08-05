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新壽基金會「新學伴關係」海科館職業參訪 小筆友探索海洋世界

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新光人壽慈善基金會上月18日舉辦「新學伴關係海科館職業參訪」，帶領約90名小筆友展開一場認識海洋職人日常的深度體驗之旅。圖/新光人壽慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會上月18日舉辦「新學伴關係海科館職業參訪」，帶領約90名小筆友展開一場認識海洋職人日常的深度體驗之旅。圖/新光人壽慈善基金會提供

新光人壽慈善基金會上月18日舉辦「新學伴關係海科館職業參訪」，帶領來自博幼社會福利基金會、安得烈慈善協會約90名小筆友展開一場認識海洋職人日常的深度體驗之旅。

自2018年起，新光人壽慈善基金會推動「守護珊瑚 永續海洋」計畫，結合國立海洋科技博物館透過珊瑚觀察方法，深入野柳臨海國小的野柳國小、大鵬國小，以及小琉球在地的白沙國小、天南國小、琉球國小、全德國小，推動珊瑚保育教育培力課，並培訓珊瑚礁觀測員、完成珊瑚礁專業生態體檢，建立起海洋監測資料庫提供全球使用，推動國際、國內的海洋保育政策，成果有目共睹。更於2022年協助野柳國小老師們，上了一堂專業的珊瑚知識研習，讓老師帶領小朋友共同創作珊瑚科普繪本。

新光人壽慈善基金會說，透過參訪，孩子們有機會親身解珊瑚復育員這一個與海洋保育密切相關的職業。珊瑚被譽為「海中的熱帶雨林」，其珊瑚礁生態系統養育著四分之一的海洋生物，珊瑚礁的健康狀態能夠反映出海洋環境的問題與變化。透過互動體驗，孩子們除深入理解珊瑚的重要性，將抽象的保育理念具體化，並培養對地球永續發展的責任感。

新壽基金會說，這不僅是一次職業探索，更是一堂深入的生命教育課程，讓孩子們學會尊重自然、保護環境，讓孩子們從小小觀察家，成為思考「永續」的行動者，基金會期望持續以點線面全方位執行愛海行動並連結國際，讓世界看見台灣。

永續 珊瑚礁 野柳國小

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