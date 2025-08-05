184國齊聚日內瓦終結塑膠汙染 主席喊話：全世界都在等結果

《全球塑膠公約》最終談判會議INC5.2今起至14日在瑞士日內瓦舉行，來自184個會員國代表、超過3700名與會者齊聚聯合國萬國宮，展開攸關全球塑膠汙染治理的最後協商。開幕式於台灣時間今（5）日下午四時登場，在瑞士傳統樂器阿爾卑斯長號（Alphorn）悠揚音色中揭開序幕。

INC5.2會議主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）致詞時強調，談判已進入關鍵時刻，呼籲各國代表超越本位立場、展現妥協精神，共同尋求塑膠污染的全球解方，「時間是我們的關鍵，全世界都在等待真正的結果，而不僅僅是許諾。」

瓦迪維索在開幕致詞表示，塑膠汙染已構成全球性危機，正嚴重破壞海洋、河川與生態系統，威脅生物多樣性與人類健康，也對最脆弱的社群造成極不公平的衝擊。他強調，這並非源於自然災害，而是人們未能有效控管，既然這場危機由人為所致，就必須由人類以集體行動加以解決。

瓦迪維索指出，這場會議是為未來的環境歷史奠定全球性治理工具的基礎，呼籲各國政府授權談判代表，除了掌握理解國家的紅線與立場外，更要跨越分歧、尋求平衡，「不要相互指指點點，而是要追求一個勇敢與微妙的平衡與結果。」

聯合國環境署執行長安德森（Inger Andersen）表示，自條約談判啟動以來，國際社會已投入大量外交努力，呼籲各國將這些努力轉化為一項「能夠永遠終結塑膠汙染」的強而有力條約，未來十天將是密集協商的關鍵時刻，雖然通往協議的道路仍崎嶇艱難，但相信當大家離開日內瓦時，會有一項經敲槌通過的條約。