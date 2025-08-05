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統一發票5-6月中獎清冊曝光！進貨4984元處方藥中千萬 他最幸運只花20元

中央社／ 台北5日電
圖為統一發票示意圖。聯合報系資料照
圖為統一發票示意圖。聯合報系資料照

財政部今天公布民國114年5、6月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），其中有幸運兒最低花20元買麥香紅茶、奶茶抱回千萬元，最高則是執行業務者花4984元進貨處方箋用藥，中了千萬獎金。

財政部說明，依據統一發票給獎辦法第11條規定，營業人為買受人的統一發票，若有中獎，不予給獎，不過，因醫師、藥師、律師、會計師等執行業務者並非營業稅課徵範圍，執行業務者進貨發票若有中獎，仍可以兌獎。

114年5、6月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）為47406327，特獎（200萬元）為05579058。排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎、特獎中獎發票分別為17張、20張。

檢視財政部賦稅署今天公布的中獎清冊，本期17張特別獎中，有6張中獎發票消費金額不到100元；消費金額最低的1張發票，是新北市永和區福和路上的統一超商，開出的20元發票，購買品項為麥香紅茶、奶茶各一瓶。

同時，有幸運兒在台中市北區中清路上的「振宇五金」花58元買五金，抱回千萬元。

17張特別獎中消費金額最高的1張發票，由藥達藥業股份有限公司開出，金額4984元，為執行業務者進貨處方箋用藥。

此外，20張特獎中獎發票方面，消費金額最低的1張，是foodpanda開出的5元平台費。

賦稅署提醒，114年5、6月期中獎統一發票領獎期間為8月6日至11月5日，中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主共有117位，獎金合計超過2億4020萬元；117位中獎人中有87位使用載具儲存雲端發票。

麥香 財政部 統一發票 雲端發票

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