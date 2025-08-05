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櫻崎露露首檔個展開展 讓台北也有朵朵「蘑菇」

中央社／ 台北5日電

網路熱議高雄鳳山分隔島因雨長出「綠褶菇」，台北市文化大學大夏藝廊今天下午也冒出朵朵「蘑菇」，但是藝術家櫻崎露露的首展「蘑菇一下」，邀眾人一探繽紛創作世界。

「蘑菇一下」開幕式今天舉行，櫻崎露露致詞表示，能夠創作是老天給她的禮物，小時候爸媽老要她「不要再蘑菇了」，創作時，她也將自己想像成一朵蘑菇，將她看見、聽見、歷經過的事都畫了出來。

櫻崎露露說，過去在社會、學校充滿教條的傳統教育下，她總有很大的壓力，但她心中深知自己並非大眾定義的「乖」，想藉由活潑色彩的「蘑菇」鼓勵人人勇敢做自己，這也是她創作最大動力。作為非科班出身創作者，她也想鼓勵觀展民眾，只要正在做的事情是維持初心，那就是一種成功。

櫻崎露露任職媒體多年，她在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間開始嘗試創作，「蘑菇一下」是她首檔個展，筆名取自來自日本的外婆與奶奶姓氏。展中集結超過40件作品，媒材橫跨繪畫、陶土、模型到壓克力，多件作品都可見「蘑菇」的影子，有些還會幻化人形，以身影為世界留下觀察與紀錄。

生命經驗也融入櫻崎露露創作中，如她過往任職媒體最後一份發刊報紙，便成為繪畫作品底稿，成為別具意義的彩蛋。印太戰略智庫執行長矢板明夫、香港律師桑普、藝人李明川、造型師陳孫華、雜誌men'suno創辦人林浩正等人今天也共襄盛舉。

桑普提到，先前因工作認識櫻崎露露，想不到媒體人辦了場精彩畫展，展中有作品描繪到香港霓虹燈場景，還有作品中鮮豔紅色也讓他聯想到香港。

櫻崎露露笑說，展中所有作品都是她走過的所有歷程，都是她珍惜的回憶，但也歡迎觀眾賦予新的想法。

「蘑菇一下」特展今天起至16日展出，地點在台北市文化大學大夏藝廊。

香港 北市 文化大學

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