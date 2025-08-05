台鐵9月揭旅運碳排放 115年底新車票有碳足跡標籤

台鐵公司今天說，已取得碳足跡標籤使用權，除了將與觀光署攜手推出低碳旅行遊程外，預計9月車票正面以文字方式揭露旅運碳排放量，明年12月在換成紙本車票後，背面也將揭露碳足跡標籤。

台鐵公司今年4月11日向環境部提送文件申請「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」，環境部在6月25日審核通過，正式取得碳足跡標籤使用權。

為落實2050淨零排放國家政策採取積極作為，台鐵現已通過「自強」、「莒光」及「區間/區間快」3車種產品碳足跡盤查報告書外部查證，並取得查證聲明書，根據盤查結果顯示，自強號每延人公里產生36公克二氧化碳當量（CO2e）、莒光號為50公克二氧化碳當量（CO2e）、區間及區間快列車則為55公克二氧化碳當量（CO2e）。

不過，台鐵因車種多，碳足跡調查花了一段時間，企劃處處長江明宜出席記者會時表示，合計盤查約30種車種，以自強號為例，就有太魯閣號、普悠瑪號、EMU3000型、PP自強號等車種。

台灣高鐵目前已在車票背後標示碳足跡，台鐵規劃分2階段揭露碳排放資訊。江明宜表示，第1階段今年9月車票正面以文字方式揭露旅運碳排放量，10月在官方網站、12月在台鐵e訂通APP揭露碳足跡資訊。

至於第2階段，江明宜指出，預計115年12月售票設備陸續更新，背磁車票將走入歷史，全面更換為紙本車票後，在車票背面揭露碳足跡標籤。

不僅如此，台鐵規劃在年底推出台鐵假期，江明宜表示，目前正與觀光署討論，推出低碳運具搭配經認證的低碳旅宿的「低碳旅行」。

台鐵還持續進行32個車站（含4個特等站及28個一等站）的組織型溫室氣體盤查。台鐵表示，預計今年第4季完成車站的外部查證，並依環境部「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第6條規定，115年4月底前完成組織型溫室氣體盤查工作，將排放清冊及盤查報告書等資訊登錄於環境部溫室氣體排放量資訊平台。

針對未來若課徵碳費，相關成本變動，是否會牽動台鐵票價調整。江明宜表示，以近年來兩波電費調漲為例，動力費一年支出增加新台幣4.2億元，而台鐵儘管是每2年檢討1次票價，但實際上在今年6月調整票價之前，已30年未調整，若要反映相關成本，還須經台鐵董事會、交通部、行政院審查，才能調整票價，評估機會不大。