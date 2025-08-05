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食藥署統計5年33人菇類中毒 夫妻雨後摘野菇食用需洗腎搶命

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝

高雄市連日豪大雨，鳳山區鳳南路中央分隔島上，長出多朵綠褶菇，成為熱門打卡點，在社群引發討論，高雄市警方擔心交通安全，今晨已將蘑菇摘除。衛福部食藥署統計，民國109年至113年，因食用「蕈類」導致食品中毒案件，患者累計達33人，無人死亡。醫師建議，民眾若不慎吃下野外蕈菇，產生中毒症狀，要把吃下肚的菇類帶到醫院，方便臨床人員辨識處理。

台中榮總毒物醫學部主任毛彥喬表示，豪雨過後，蘑菇容易產生，臨床上經常遇到因誤食蘑菇中毒個案，最常見至急診就醫者，都是不慎知道綠摺菇，建議民眾不要隨意撿拾香菇食用，因為不是專業種植，採摘吃下容易中毒。萬一不慎出現症狀，建議要攜帶吃下的菇類就醫，必要時醫師會協請專家了解引發中毒的菇類。

毛彥喬表示，依腸胃道症狀出現時間區分，6小時內有腸胃道症狀，通常較好處理，例如不慎吃到綠摺菇，通常1至2小時就會出現腸胃道症狀，送至醫院後，多數會進行症狀治療，補充電解質、水分，緩解因嚴重腹瀉、嘔吐帶來的不適；6小時以上才出現症狀者，通常是較為嚴重的中毒，嚴重時病人會發生腎衰竭，需要洗腎

毛彥喬曾收治一對吃下毒菇中毒的50多歲夫婦，他們居住山中，雨後採摘菇類食用，妻子一小時內就出現嘔吐症狀，暫停食用，丈夫則因症狀出現時間晚，疑似吃下較不常見、中毒情況較嚴重的菇類，2人帶著一大袋菇類就醫，含有2、3種菇類，難以區分是哪一種引發中毒，妻子症狀較輕微，丈夫則嚴重腎衰竭，必須洗腎，過一段時間腎功能才終於恢復。

食藥署指出，有毒蕈菇與部分可食性蕈菇的外觀極為相似，時常導致民眾混淆而發生誤食而引發中毒症狀，綠褶菇全株有毒，生長季節多為春夏秋季，廣泛分布在台灣平原地區，民眾自行採摘誤食機率大，臨床症狀常見有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎症狀。

中毒 醫師 洗腎

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