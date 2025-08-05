咳嗽住院發現囊腫 台中女童確診先天性肺氣道畸形

台中1名12歲女童，日前咳嗽不斷而住院治療，原先評估是黴漿菌引發肺炎，但經檢查發現異常囊腫，確認為罕見疾病「先天性肺氣道畸形」，經胸腔鏡手術切除，術後2天即出院返家。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，張姓女童日前因持續咳嗽住院治療，期間反覆持續高燒，原先評估是黴漿菌引發肺炎，但檢查後，醫師發現女童肺部有1顆3公分異常囊腫，多方確認後證實罹患罕見疾病「先天性肺氣道畸形」。

亞大醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅說明，「先天性肺氣道畸形」，是一種胎兒時期就已悄悄存在的肺部異常，因肺組織局部出現不正常的增生與分化，形成囊泡或腫塊，使得部分肺功能失常，甚至可能壓迫正常肺葉，影響孩子出生後的呼吸能力。

劉柏毅提到，這類肺部結構異常大多在懷孕中期就能透過例行檢查發現，但也有部分病灶體積較小、症狀不明顯，直到孩童長大後，因其他疾病接受胸部影像檢查時才被意外發現。

張姓女童住院期間經X光檢查，由兒科主任陳傑賀察覺異常，經與胸腔外科討論並反覆確認，才證實是「先天性肺氣道畸形」。醫療團隊建議安排切除，透過微創胸腔鏡手術，女童術後2天即可出院返家。

劉柏毅提醒，由於「先天性肺氣道畸形」具有癌化風險，多數醫療團隊會主張儘早進行預防性手術，若家中寶寶曾在產檢中被發現肺部有異常結構，務必持續追蹤，評估是否需進一步處理。