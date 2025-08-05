快訊

還有這件！柯文哲告鍾小平「含血噴人」 明2人對簿公堂不公開審理

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

咳嗽住院發現囊腫 台中女童確診先天性肺氣道畸形

中央社／ 台中5日電

台中1名12歲女童，日前咳嗽不斷而住院治療，原先評估是黴漿菌引發肺炎，但經檢查發現異常囊腫，確認為罕見疾病「先天性肺氣道畸形」，經胸腔鏡手術切除，術後2天即出院返家。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，張姓女童日前因持續咳嗽住院治療，期間反覆持續高燒，原先評估是黴漿菌引發肺炎，但檢查後，醫師發現女童肺部有1顆3公分異常囊腫，多方確認後證實罹患罕見疾病「先天性肺氣道畸形」。

亞大醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅說明，「先天性肺氣道畸形」，是一種胎兒時期就已悄悄存在的肺部異常，因肺組織局部出現不正常的增生與分化，形成囊泡或腫塊，使得部分肺功能失常，甚至可能壓迫正常肺葉，影響孩子出生後的呼吸能力。

劉柏毅提到，這類肺部結構異常大多在懷孕中期就能透過例行檢查發現，但也有部分病灶體積較小、症狀不明顯，直到孩童長大後，因其他疾病接受胸部影像檢查時才被意外發現。

張姓女童住院期間經X光檢查，由兒科主任陳傑賀察覺異常，經與胸腔外科討論並反覆確認，才證實是「先天性肺氣道畸形」。醫療團隊建議安排切除，透過微創胸腔鏡手術，女童術後2天即可出院返家。

劉柏毅提醒，由於「先天性肺氣道畸形」具有癌化風險，多數醫療團隊會主張儘早進行預防性手術，若家中寶寶曾在產檢中被發現肺部有異常結構，務必持續追蹤，評估是否需進一步處理。

女童 手術 醫師

延伸閱讀

經典賽／中華隊同組對手南韓壞消息！火球男安佑鎮被教練惡搞無緣參賽

銳視刀高精準定位癌症剋星 童醫院率中部之先引進累計200多病例

LAM漸奪呼吸網倡議納罕病 國健署：具新證據可申請

林口長庚爆手術亂象！病患控「邊開刀邊哈拉」 院方：都有簽教學同意書

相關新聞

北市聯醫和平院區驚傳網路異常 院方緊急啟動人工作業

台北市立聯合醫院和平院區今下午1點多傳出內、外部網路異常，導致資訊系統作業中斷。院方表示，為確保醫療服務不中斷，立即啟動...

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

財政部賦稅署5日下午將公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「474...

食藥署統計5年33人菇類中毒 夫妻雨後摘野菇食用需洗腎搶命

高雄市連日豪大雨，鳳山區鳳南路中央分隔島上，長出多朵綠褶菇，成為熱門打卡點，在社群引發討論，高雄市警方擔心交通安全，今晨...

屏東閱讀品牌邁向國際化 2025南國漫讀節邀韓國暢銷作家朴相映來台

全台最具話題指標的閱讀活動「2025南國漫讀節」將於8月30日開跑，展開為期3個月活動中，將舉辦超過逾40場主題講座、走...

每周喝超過8瓶啤酒恐爆肝！ 研究：肝病風險高出1.5倍 死亡率飆2.2倍

小酌真的沒關係嗎？英國一項針對46萬人大型研究指出，每周喝超過8瓶啤酒的男性，若本身又有肥胖問題，罹患肝病的風險比正常體...

每周最少吃一次蛋…失智風險大降47％ 專家揭密：膽固醇其實不用怕

雞蛋被視為平價又營養的蛋白質來源，而它的好處可能遠超出你想像，根據美國研究指出，年長者若每周至少食用一次雞蛋，有機會降低約47％罹患阿茲海默症的風險；而經常吃蛋者，大腦中累積有害蛋白質的情形也顯著較少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。