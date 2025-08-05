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每周喝超過8瓶啤酒恐爆肝！ 研究：肝病風險高出1.5倍 死亡率飆2.2倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師示警，具有肥胖或過重問題者，每周喝超過8瓶啤酒，罹患肝病的風險將是正常體重者的 1.52 倍，因肝病致死的風險更高出 2.2 倍。示意圖。圖／123RF
醫師示警，具有肥胖或過重問題者，每周喝超過8瓶啤酒，罹患肝病的風險將是正常體重者的 1.52 倍，因肝病致死的風險更高出 2.2 倍。示意圖。圖／123RF

小酌真的沒關係嗎？英國一項針對46萬人大型研究指出，每周喝超過8瓶啤酒的男性，若本身又有肥胖問題，罹患肝病的風險比正常體重者高出1.52倍，因肝病致死的風險更高出2.2倍。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，啤酒的熱量不低，清爽口感容易喝多讓總熱量超標，未消耗的熱量會轉化為脂肪。

魏士航強調，啤酒喝多造成腹部肥胖，隱藏脂肪肝、高血壓與性功能障礙等健康危機。啤酒雖然酒精濃度低，但只要是酒精進入體內，都需要靠肝臟代謝，喝多易增加酒精性肝炎。酒精也會讓血壓在不知不覺中逐步升高，一開始可能沒感覺，累積久了血管將難以承受，引發高血壓，並給心肌帶來壓力。

英國一項研究發現，若每周酒精攝取量超過112公克純酒精，相當於飲酒超過8瓶330毫升、酒精濃度為5%的啤酒。長期下來，具有肥胖或過重問題者，罹患肝病的風險將是正常體重者的1.52倍，因肝病致死的風險更高出2.2倍。

除了肝臟受影響，任何酒精攝取量都可能與高血壓風險增加有關。「再生心臟醫學期刊」（J.R.Cardiovasc. Med.）一項研究顯示，在韓國男性中，每周攝取71至280克酒精者，其罹患高血壓的風險比完全不喝酒者高出84%。而在日本男性中，每天飲酒達60克以上者，高血壓風險也比不喝酒者者高出57%。

魏士航說，酒精會抑制睪固酮分泌，同時導致皮質醇與雌激素濃度上升。長期荷爾蒙失衡會降低肌肉量、基礎代謝效率與性欲，並增加勃起功能障礙的風險。喝酒對男性來說，易陷入「外在發福、內在失衡」的惡性循環。

飲酒有害健康，如果聚會、應酬或悠閒時光想要小酌，魏士航建議，掌握三大原則：

1.控制飲酒量：依衛福部建議，男性每日酒精攝取量控制在2單位，約等於508毫升啤酒（5%）、212毫升紅酒（12%）或是62毫升烈酒（40%），避免連日喝酒，讓肝臟有修復時間。

2.不空腹飲酒：空腹會加快酒精吸收、加劇對肝臟的刺激。建議先進食，尤其是高纖蔬菜或蛋白質，有助於減緩吸收速度。每喝一杯酒，至少補充一杯水或氣泡水，避免脫水、平衡心血管壓力。

3.避開高糖陷阱：啤酒、葡萄酒、梅酒、沙瓦等釀造酒與甜味調酒，糖分與熱量較高，容易讓脂肪堆積。選擇低酒精濃度的飲品，可減少對肝臟的負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 風險

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