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大台北午後2小時閃電1.4萬次 6日續防高溫

中央社／ 台北5日電

中央氣象署表示，今天午後大台北地區因對流旺盛，2個小時共發生1.4萬次閃電；明天起天氣逐漸穩定，各地晴到多雲、午後易雷陣雨，大台北仍要留意攝氏36度以上高溫

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天偏南南西至西南風，並且挾帶水氣到台北盆地一帶，再加上熱力作用，大台北甚至到桃園一帶的對流特別旺盛。

林定宜指出，統計今天下午時雨量最大在台北信義區達85.5毫米，3小時雨量則是在文山區109.5毫米；另外，觀測大台北地區中午12時至下午2時，總共發生1萬4443次閃電（包含雲間及對地）。

林定宜說，明天對流不會再像今天這麼旺盛，未來一週太平洋高壓逐漸西伸，天氣漸趨穩定，明天清晨至上午中南部沿海仍有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

根據氣象署網站，今天台北市內湖區上午11時許高溫達36.6度、新北市永和區為36.3度。林定宜提醒，大台北地區明天仍要注意36度以上高溫。

林定宜表示，7至9日各地晴到多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；不過9日起南方水氣增加，嘉義以南地區注意有局部雷陣雨。

林定宜提到，10日至12日水氣略增，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨；其中11日、12日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

林定宜說，本週天氣相對穩定，但在菲律賓東方海面仍然屬於低壓活躍的區域，下週可能會有熱帶擾動發展，氣象署會持續觀察。

高溫 氣象署

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