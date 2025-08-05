火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

財政部賦稅署5日下午將公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」，共開出17張，200萬元特獎中獎號碼為「05579058」共20張，有民眾在火鍋裡加點一顆蛋，就幸運獲得200萬大獎。

截至114年3-4月期累計86期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,188張，已兌領895張，創造了895位千萬富翁。

賦稅署說明，今年5-6月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於今年7月25日開出，特別獎中獎發票有17張，領獎期間為今年8月6日至今年11月5日，連同114年3-4月期仍在領獎期限（今年9月5日）內尚未兌領之4張特別獎中獎發票，合計有21個特別獎等待中獎民眾領取。

賦稅署表示，經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有117位，獎金合計超過2億4,020萬元，對中其他獎項的獎金達32億5,174萬餘元。117位中獎得主，有87位使用載具儲存雲端發票。

賦稅署指出，中獎民眾若已在7月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，今年5-6月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自今年8月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在今年7月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點及領獎時間領獎。該署也鼓勵民眾消費時多使用行動支付並索取雲端發票，響應節能減碳，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，一舉兩得。