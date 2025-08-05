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西南氣流雨量暴增 高雄市再現2例類鼻疽

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
受西南氣流影響，高雄市新增2例類鼻疽確診個案，衛生局製作圖卡呼籲民眾小心提防雨後傳染病。圖／衛生局提供
受西南氣流影響，高雄市新增2例類鼻疽確診個案，衛生局製作圖卡呼籲民眾小心提防雨後傳染病。圖／衛生局提供

受西南氣流影響，高雄市多地出現短延時強降雨與積淹水，潛藏土壤病菌威脅健康，衛生局今公布，上周新增2例類鼻疽確診個案。分別住在大寮與梓官區，皆有汙水汙泥接觸史，並患有慢性病，出現發燒、咳嗽及肺炎症狀就醫後確診。

衛生局指出，豪雨過後，上周7月29日至8月4日，新增2例類鼻疽確診個案，年齡介於50至60多歲，皆有糖尿病、高血壓等慢性病史，是感染後較易引發重症的高風險族群。

兩人發病時皆出現呼吸道症狀，經醫療院所診斷後通報確診，目前已啟動疫調與環境衛生指導，並加強雨後社區傳染病防治宣導，提醒民眾落實環境清理與個人防護，避免感染類鼻疽與其他雨季常見傳染病。高雄市自丹娜絲颱風帶來強降雨以來，類鼻疽疫情升溫，至8月4日累計已有11例。

類鼻疽是由「類鼻疽伯克氏菌」感染所致，該菌廣泛存在於熱帶地區的土壤與汙水中，但細菌不會經由人傳人，主要透過接觸受汙染水體或土壤傳播，當皮膚有破損接觸受汙染水體或吸入汙染塵土時可能造成感染，也可能因吸入汙染塵土或誤食污染食物而感染。

衛生局說，高風險族群包括糖尿病、肺病、腎病、免疫功能不全者，感染後較易轉為肺炎、敗血症等重症，必須格外留意。

「積水未清、裝備不齊，是感染風險最大的時刻。」衛生局呼籲，民眾清理住家或社區積水與汙泥時應穿著雨鞋、手套與口罩，減少皮膚與汙染物直接接觸機會，清理後應立即洗手與消毒；如出現發燒、咳嗽、胸痛等症狀，應主動告知醫師相關接觸史，以利早期診斷與治療。

此外，類鼻疽並非唯一常見的雨後疾病，其他鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等也常於雨季後散播，民眾應落實「防疫四要」裝備要齊全、積水要清除、飲食要注意、有症狀要就醫，降低感染風險。

受西南氣流影響，高雄市新增2例類鼻疽確診個案，衛生局製作圖卡呼籲民眾小心提防雨後傳染病。圖／衛生局提供
受西南氣流影響，高雄市新增2例類鼻疽確診個案，衛生局製作圖卡呼籲民眾小心提防雨後傳染病。圖／衛生局提供

確診 衛生局 類鼻疽

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