屏東閱讀品牌邁向國際化 2025南國漫讀節邀韓國暢銷作家朴相映來台

2025南國漫讀節將從8月30日起跑，為期三個月。圖／屏東縣政府提供 全台最具話題指標的閱讀活動「2025南國漫讀節」將於8月30日開跑，展開為期3個月活動中，將舉辦超過逾40場主題講座、走讀與互動工作坊，邀集國內外作家與文化名人齊聚屏東，以「跟著○△～去旅行」為主題，串聯文學、影視作品、親子教養、飲食文化及地方文史，引領讀者探索當代閱讀的多元風景。

屏東縣政府表示，邁入第七屆的南國漫讀節，已成為全台矚目的閱讀盛事，不只深耕在地，更將閱讀品牌推向國際，2024年獲法國設計獎金獎及倫敦設計獎雙料肯定。今年活動主題首度採用開放式趣味句型與符號意象，以「跟著○△～去旅行」為主題，，象徵屏東獨特的人文、山巒與海景，邀請讀者帶一本書、一份記憶或跟著影像，啟程漫遊南國。

2025南國漫讀節開幕講座，8月30日邀請小米縣長，與譚艾珍偕女兒歐陽靖及愛孫新醬一起對談。圖／講者提供

8月30日上午11時於屏東總圖5樓演講廳，舉辦首場開幕講座由屏東縣長周春米，以及資深演員譚艾珍偕女兒歐陽靖及愛孫「新醬」，以「三代同遊・親子對話：跟著譚艾珍、歐陽靖與新醬一家去旅行」為題，展開深度又不失輕鬆感的對話，譚艾珍一家三代經常造訪屏東，旅行足跡與生活日常時常在社群曝光，與本屆以旅行為主題相呼應，備受期待。

屏東縣政府文化處表示，今年延續國際交流，邀請韓國人氣作家朴相映首度來台，小說集《在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸》獲得亞洲讀者廣泛喜愛，更改編為電影《在熙的男，朋友》及影集《大都市的愛情法》進而成為焦點。此次講座他將與讀者面對面分享作品裡的愛情觀與自我認同。

8月30、31日一連兩天開幕系列講者陣容相當豐富，活躍台灣文壇、屢獲文學獎肯定的小說家陳雪，將以「戀愛不是一種年齡，是一種語言：Z世代與X世代的親密關係學」，暢談戀愛如何從世代經驗中碰撞、轉化與學習。

深具生活哲學的舒國治將分享「南國流浪輯」，細膩描繪旅行與內心的交會；長年推動臺語文學創作的廖玉蕙，則暢談母語創作的甘苦與期盼，帶來難得的文化視野。

2025南國漫讀節開幕系列講座，8月31日分別邀請作家舒國治（左圖）、影評人聞天祥，舉辦講座。圖／講者提供

此外，影壇重量級人物、前金馬影展執行長聞天祥，將以「光影禱詞：從觀影感動到影展儀式」，帶領讀者探索電影如何超越感官、昇華為一種信仰與儀式。

2025南國漫讀節持續至12月，走入屏東各地，超過40場活動將陸續登場，喜愛閱讀與藝文的民眾一定不能錯過。相關資訊請隨時關注屏東縣政府文化處官網與臉書。活動報名請上 https://linktr.ee/readinginpt