切膚之愛基金會推失智家屋計畫 莎莎代言號召百元捐

切膚之愛基金會推動「24小時失智團體家屋建置」計畫，讓中重度失智的長輩能在熟悉且安全的環境，有尊嚴地安渡晚年，基金會也邀藝人莎莎擔任公益代言人，呼籲民眾踴躍捐款。

彰化基督教醫院今天發布新聞指出，切膚之愛基金會發起「愛心百元捐」活動，邀請民眾透過線上捐款，支持基金會的「24小時失智團體家屋建置」計畫，為失智長輩打造溫馨、有尊嚴的家園，活動也邀請藝人莎莎擔任公益代言人，希望藉此喚起大眾對失智議題的關懷與支持，讓更多人了解失智家庭的需求。

基金會說明，當失智者進入中重度階段時，僅靠家庭照顧與日照服務已難支撐，此時「24小時失智團體家屋」將是最佳選擇，可讓失智者在熟悉且安全的環境，有尊嚴地安度晚年，而團體家屋強調小規模、家庭化及社區式的照顧模式，配置含社工、護理師、照服專員等的專業團隊，每天陪伴長者，營造居家般的生活。

基金會指出，自2013年起已陸續成立3間專為失智者服務的日照中心，為回應龐大的照顧需求，基金會今年在員林市成立可服務80名與彰化市可服務160名長輩的失智日照中心，及1處年輕型失智服務據點，預計將再擴大服務量能，每天最多可照顧365個失智家庭。

基金會表示，代言人莎莎也期盼透過自己的力量，喚起更多人對失智家庭的理解與關注，希望大家一起來支持建置24小時失智團體家屋，為失智長者打造一個溫暖、有尊嚴且安全舒適的家。