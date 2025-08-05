塑膠公約今起日內瓦談判 環境部：年底推出減量里程碑

環境部資源循環署今於台北市循環再設計中心開啟「塑膠循環特展」，適逢聯合國塑膠公約（INC-5.2）談判會議今起在瑞士日內瓦萬國宮舉行，預計通過具法律約束力的協議，解決塑膠汙染全生命周期問題。環境部表示，無論本次公約談判是否產出結論，都不影響將於年底提出的國內減量里程碑。

資源循環署表示，全球塑膠汙染日益嚴重，根據聯合國環境署（UNEP）研究，全球塑膠產量自2020年的4.6億噸，預計到2060年將增加2.5倍，其中超過半數為一次性產品。為應對此嚴峻挑戰，聯合國環境大會（UNEA）於2022年決議啟動具法律約束力的《終止塑膠污染公約》制定進程，旨在從塑膠整個生命周期進行全面檢討。

本次INC-5.2會議在瑞士的日內瓦舉行，會期延長為10天，本次會議被視為是公約協商的關鍵一役，我國由資源循環署與海委會派員組成團隊前往參與，同時國內已成立「塑膠公約 INC-5.2 會議戰情中心」，透過與前方團隊連線，掌握公約談判與制定進展。

資源循環署長賴瑩瑩指出，台灣的塑膠循環政策與全球塑膠公約的「減少和替代塑膠製品」、「塑膠產品設計確保再利用及可回收性」、「再利用塑膠轉型循環經濟」及「管理現有汙染」等4大面向契合，在減少與替代塑膠方面，我國實施多項限塑政策，並鼓勵發展循環容器租賃等創新商業模式。

針對產品設計，循環署推動「綠色設計4S」原則，從純料、原色、減標籤及瓶蓋繫留瓶身等面向著手，鼓勵企業設計易於回收再利用的產品；轉型循環經濟方面，我國以「資源回收四合一制度」建立高效回收體系，並提供優惠費率鼓勵業者使用再生料。同時，政府也積極透過「向海致敬」計畫等策略來管理現有汙染，有效清理並減少海岸廢棄物。

台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕透過直播轉述，塑膠公約談判主要有兩項挑戰，首先是塑膠整體生命周期，包含爭議最大上游端製造與管制，因為產油國不希望管制到上游端的生產與製造；再者就是財務機制，因為開發中國家在處理塑膠廢棄物需要龐大的資源與經費，因此希望在財務機制上獲得相關補貼。

賴瑩瑩補充，目前的塑膠公約中，各國陣營意見仍相當分歧，但即便本次塑膠公約談判如去年那樣沒有產出結論，我國依舊會在年底提出減量里程碑，並不會受到影響。