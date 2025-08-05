快訊

還有這件！柯文哲告鍾小平「含血噴人」 明2人對簿公堂不公開審理

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

塑膠公約今起日內瓦談判 環境部：年底推出減量里程碑

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部資源循環署今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影
環境部資源循環署今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影

環境部資源循環署今於台北市循環再設計中心開啟「塑膠循環特展」，適逢聯合國塑膠公約（INC-5.2）談判會議今起在瑞士日內瓦萬國宮舉行，預計通過具法律約束力的協議，解決塑膠汙染全生命周期問題。環境部表示，無論本次公約談判是否產出結論，都不影響將於年底提出的國內減量里程碑。

資源循環署表示，全球塑膠汙染日益嚴重，根據聯合國環境署（UNEP）研究，全球塑膠產量自2020年的4.6億噸，預計到2060年將增加2.5倍，其中超過半數為一次性產品。為應對此嚴峻挑戰，聯合國環境大會（UNEA）於2022年決議啟動具法律約束力的《終止塑膠污染公約》制定進程，旨在從塑膠整個生命周期進行全面檢討。

本次INC-5.2會議在瑞士的日內瓦舉行，會期延長為10天，本次會議被視為是公約協商的關鍵一役，我國由資源循環署與海委會派員組成團隊前往參與，同時國內已成立「塑膠公約 INC-5.2 會議戰情中心」，透過與前方團隊連線，掌握公約談判與制定進展。

資源循環署長賴瑩瑩指出，台灣的塑膠循環政策與全球塑膠公約的「減少和替代塑膠製品」、「塑膠產品設計確保再利用及可回收性」、「再利用塑膠轉型循環經濟」及「管理現有汙染」等4大面向契合，在減少與替代塑膠方面，我國實施多項限塑政策，並鼓勵發展循環容器租賃等創新商業模式。

針對產品設計，循環署推動「綠色設計4S」原則，從純料、原色、減標籤及瓶蓋繫留瓶身等面向著手，鼓勵企業設計易於回收再利用的產品；轉型循環經濟方面，我國以「資源回收四合一制度」建立高效回收體系，並提供優惠費率鼓勵業者使用再生料。同時，政府也積極透過「向海致敬」計畫等策略來管理現有汙染，有效清理並減少海岸廢棄物。

台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕透過直播轉述，塑膠公約談判主要有兩項挑戰，首先是塑膠整體生命周期，包含爭議最大上游端製造與管制，因為產油國不希望管制到上游端的生產與製造；再者就是財務機制，因為開發中國家在處理塑膠廢棄物需要龐大的資源與經費，因此希望在財務機制上獲得相關補貼。

賴瑩瑩補充，目前的塑膠公約中，各國陣營意見仍相當分歧，但即便本次塑膠公約談判如去年那樣沒有產出結論，我國依舊會在年底提出減量里程碑，並不會受到影響。

法律約束

延伸閱讀

影／呼應聯合國塑膠公約 台灣辦塑膠循環特展

6米高雕塑萬國宮前揭示塑膠危機 談判場外最大亮點

塑膠公約談判日內瓦登場 公民團體場外集結高喊「減塑」

低估的危險！塑膠汙染嚴重威脅人體健康 全球公衛專家示警

相關新聞

北市聯醫和平院區驚傳網路異常 院方緊急啟動人工作業

台北市立聯合醫院和平院區今下午1點多傳出內、外部網路異常，導致資訊系統作業中斷。院方表示，為確保醫療服務不中斷，立即啟動...

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

財政部賦稅署5日下午將公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「474...

食藥署統計5年33人菇類中毒 夫妻雨後摘野菇食用需洗腎搶命

高雄市連日豪大雨，鳳山區鳳南路中央分隔島上，長出多朵綠褶菇，成為熱門打卡點，在社群引發討論，高雄市警方擔心交通安全，今晨...

屏東閱讀品牌邁向國際化 2025南國漫讀節邀韓國暢銷作家朴相映來台

全台最具話題指標的閱讀活動「2025南國漫讀節」將於8月30日開跑，展開為期3個月活動中，將舉辦超過逾40場主題講座、走...

每周喝超過8瓶啤酒恐爆肝！ 研究：肝病風險高出1.5倍 死亡率飆2.2倍

小酌真的沒關係嗎？英國一項針對46萬人大型研究指出，每周喝超過8瓶啤酒的男性，若本身又有肥胖問題，罹患肝病的風險比正常體...

每周最少吃一次蛋…失智風險大降47％ 專家揭密：膽固醇其實不用怕

雞蛋被視為平價又營養的蛋白質來源，而它的好處可能遠超出你想像，根據美國研究指出，年長者若每周至少食用一次雞蛋，有機會降低約47％罹患阿茲海默症的風險；而經常吃蛋者，大腦中累積有害蛋白質的情形也顯著較少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。