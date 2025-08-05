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丹娜絲颱風後再增3例類鼻疽 均曾接觸汙水汙泥

中央社／ 台北5日電

近日豪雨致災，衛福部疾管署今天表示，上週新增3例本土類鼻疽，均曾接觸汙水汙泥，丹娜絲颱風後累積已13例；颱風後亦增4例鉤端螺旋體病例，其中3例曾接觸汙水汙泥。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，國內7月29日至8月4日新增3例類鼻疽本土病例，均為丹娜絲颱風後發病之病例，個案居住高雄市2例及台中市1例，年齡介於50多歲至60多歲，發病日介於7月21日至7月30日，經疫調發現，3人皆有汙水汙泥接觸史。

郭宏偉說明，今年國內累計35例類鼻疽本土病例，其中2例死亡，為歷年同期第3高，低於2005年及2024年（均為48例），以65歲以上22例，和50至64歲11例為主要年齡層；其中13例於丹娜絲颱風後發病，分布高雄市11例、台南市1例及台中市1例。

鉤端螺旋體病例部分，郭宏偉說明，丹娜絲颱風後增加4例，分布台中市3例、花蓮縣1例，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於7月12日至7月22日間，其中3例曾有汙水汙泥接觸史，另1例則推測可能是吸入性感染。今年截至8月4日累計共19例，低於近5年同期。

疾管署發言人曾淑慧指出，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌等暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外，尚可能造成吸入性感染，請民眾清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請佩戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。

曾淑慧提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。

風災後也可能引起腹瀉、登革熱疫情，曾淑慧表示，監測資料顯示，國內7月27日至8月2日腹瀉門急診就診10萬8551人次，較前週11萬7199人次下降7.4%，近期就診趨勢持平。登革熱今年截至8月4日累計124例登革熱境外移入病例，為近6年同期次高，提醒仍有造成疫情擴散風險。

疫情 登革熱 丹娜絲颱風

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