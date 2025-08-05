影／呼應聯合國塑膠公約 台灣辦塑膠循環特展

雞蛋被視為平價又營養的蛋白質來源，而它的好處可能遠超出你想像，根據美國研究指出，年長者若每周至少食用一次雞蛋，有機會降低約47％罹患阿茲海默症的風險；而經常吃蛋者，大腦中累積有害蛋白質的情形也顯著較少。

2025-08-05 17:22