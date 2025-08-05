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影／呼應聯合國塑膠公約 台灣辦塑膠循環特展

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部資源循環署今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影
環境部資源循環署今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影

聯合國塑膠公約談判會議正在瑞士日內瓦萬國宮舉行，環境部資源循環署今天於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，循環署長賴瑩瑩表示，台灣的塑膠循環政策與全球塑膠公約的四大面向契合，並且取得具體成效，將繼續展現台灣行動力為環境盡心力。

賴瑩瑩表示，台灣在「減少和替代塑膠製品」、「塑膠產品設計確保再利用及可回收性」、「再利用塑膠轉型循環經濟」及「管理現有汙染」等四大面向與全球塑膠公約契合，循環署這次與多家廠商努力，從源頭設計到再利用的完整循環鏈呈現出來，宣傳塑膠循環特展內容及展示空間，期盼以國內成果扣合塑膠公約戰略目標進行推廣，並打造一個專為業者設計的交流空間，展示各家塑膠資源循環的核心產品與技術，具備媒合功能，促進循環採購與跨域合作，並朝向新創團隊的培育與孵化基地發展。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩（右四）今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影
環境部資源循環署署長賴瑩瑩（右四）今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影
環境部資源循環署署長賴瑩瑩（前排右二）今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影
環境部資源循環署署長賴瑩瑩（前排右二）今天多家廠商於循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，希望呼應聯合國塑膠公約談判會議，為環保及永續盡心力。記者潘俊宏／攝影

團隊 日內瓦

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