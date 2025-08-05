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長榮航空10/21開航桃園-釜山航線 每天一班輕鬆出遊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
釜山的「天空膠囊列車」是近年深受旅客喜愛的景點之一，除了適合一家大小搭乘，也可眺望釜山美景。圖／韓國觀光公社提供
釜山的「天空膠囊列車」是近年深受旅客喜愛的景點之一，除了適合一家大小搭乘，也可眺望釜山美景。圖／韓國觀光公社提供

長榮航空將於10月21日開航桃園-釜山航線，機票於即日起正式開賣，未來將提供每日一班的飛航服務，這也是長榮航空睽違13年再度開闢韓國新航點，屆時可搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每周飛往韓國將達32班。

長榮航空表示，根據韓國觀光公社統計，平均每4位訪韓的台灣旅客中，就有1位前往釜山旅遊，展現出釜山在台灣市場的人氣持續升溫，此次釜山航線的開闢，除可搭配現有長榮航空松山、桃園及高雄直飛首爾的航班外，對於歐美、東南亞國家出發延遠至韓國的旅客來說，不管是出差或是旅遊皆能有更便利多元的選擇。

長榮航空桃園-釜山航線以空中巴士A321-200機型飛航，座位數共184個，配置8個商務艙、176個經濟艙，飛行時間僅需2小時25分，安排午後班機，讓旅客不累不趕、輕鬆出遊。

長榮航空指出，釜山擁有「國際港都」的美譽，除了集結眾多美食及觀光景點，也被視為高性價比的旅遊城市之一，知名景點包含夏季渡假聖地「海雲台海水浴場」，還有韓國馬丘比丘美譽，由許多可愛藝術作品及色彩繽紛房屋組成的「甘川文化村」，以及可以眺望整個釜山港的「釜山塔」和近年深受旅客喜愛的「天空膠囊列車」等，讓釜山快速躍升為高人氣的旅遊勝地。

此外，釜山年度秋季盛事「2025釜山國際煙火節」也將於11月15日燦爛登場，在廣安里海水浴場、二妓臺與冬柏島三地同步施放煙火，預計吸引數十萬海內外旅客共襄盛舉；此外每周六晚間在廣安里海水浴場還有定期舉行的「廣安里M無人機秀」，由600架無人機聯合編隊飛行，搭配動感音樂與絢麗燈光，點亮釜山天際。

釜山年度秋季盛事「釜山國際煙火節」即將在11月登場，預計在廣安里海水浴場、二妓臺與冬柏島三地同步施放煙火，點亮釜山夜空。圖／釜山觀光公社提供
釜山年度秋季盛事「釜山國際煙火節」即將在11月登場，預計在廣安里海水浴場、二妓臺與冬柏島三地同步施放煙火，點亮釜山夜空。圖／釜山觀光公社提供
長榮航空桃園-釜山航線相關資訊。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園-釜山航線相關資訊。圖／長榮航空提供
長榮航空將於10月21日開闢桃園-釜山航線，以空中巴士A321-200飛航，時間安排午後起飛，讓旅客不累不趕、輕鬆出遊，即日起可於長榮航空官網訂位及購票。記者黃仲明／攝影
長榮航空將於10月21日開闢桃園-釜山航線，以空中巴士A321-200飛航，時間安排午後起飛，讓旅客不累不趕、輕鬆出遊，即日起可於長榮航空官網訂位及購票。記者黃仲明／攝影
釜山知名的「甘川文化村」有韓國馬丘比丘美譽，由許多可愛藝術作品及色彩繽紛房屋組成，吸引遊客前往拍照打卡。圖／韓國觀光公社提供
釜山知名的「甘川文化村」有韓國馬丘比丘美譽，由許多可愛藝術作品及色彩繽紛房屋組成，吸引遊客前往拍照打卡。圖／韓國觀光公社提供

釜山 長榮

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