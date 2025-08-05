國泰航空宣布復航香港-布魯塞爾航線 每周4班直飛比利時首都

國泰航空宣布將復航香港-布魯塞爾航線，提供每周4班航班由香港直飛比利時首都。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，很高興重返布魯塞爾，再度連接香港與這個歐洲重要的政治中心及歷史文化深厚的旅遊勝地。航班時間為兩地顧客帶來絕佳便利，無論是前往布魯塞爾或香港，他們抵達後都可以精神飽滿地展開一整天的行程。

國泰航空指出，香港-布魯塞爾航線將以空中巴士A350-900客機營運，設有配備平臥睡床的商務客艙、寬敞的特選經濟客艙及獲獎的舒適經濟客艙以供選擇。全艙等旅客皆可享用榮獲2025年Skytrax全球最佳機上娛樂和高速無線網路服務。商務客艙乘客和國泰鑽石卡會員，更可免費享用機上無線網路服務。