醫警告「晚餐3行為恐讓胃癌風險增7.4倍」 別超過晚上8點才吃

現代人工作、生活忙碌，三餐常常外食且時間不固定，長久下來容易出毛病。三總胃腸肝膽科醫師陳宣位就警告，晚餐如果超過8點才吃，吃完又很快去睡覺，罹患胃癌的風險會比一般人高出7.4倍。

陳宣位醫師在臉書發文表示，如果常常超過晚上8點才吃晚餐，而且吃完就坐著滑手機，睡前又忍不住再吃點宵夜，罹患胃癌的風險就會升高。他說根據研究，晚餐吃太晚、飯後不活動、又睡得太快，胃癌風險可能會比一般人高出7.4倍，這不是危言聳聽，而是很多現代人「生活節奏錯置」所帶來的長期隱憂。

他提醒本身就有胃癌家族史、胃食道逆流、幽門螺旋桿菌感染的人，更要小心這些日常習慣的累積風險。至於要怎麼預防，陳宣位提出4點呼籲：

1.晚餐時間的建議：最晚不要超過晚上8點。 2.睡前三小時內避免進食，讓胃有時間排空。 3.飯後至少散步10分鐘，不要吃飽就坐著。 4.若有風險因子，定期胃鏡檢查與幽門桿菌檢測。

陳宣位說很多胃部疾病的產生，是長年累積的小壞習慣所導致的結果，真正的健康要從每天的「生活節奏」開始調整，「吃的時間、動的方式、睡的節奏，決定你未來的健康長短」。