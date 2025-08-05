30多歲女子反覆頭痛、掉髮竟是梅毒侵腦 醫透露背後的驚人故事

過去幾年來，國內梅毒及淋病個案均有增加，尤其是青少年個案數持續增加。為強化我國梅毒及淋病的臨床診療品質與防治效能，衛福部疾管署特別委託台灣感染症醫學會，由其邀集感染科、泌尿科、婦產科、家醫科及皮膚科等醫學會及相關領域專家，依最新國際性傳染病治療指引及本土流行病學與臨床實務經驗，共同編製《台灣成人梅毒及淋病臨床診斷、治療暨預防指引》。

台灣感染症醫學會監事、指引編定召集人林錫勳說，近年來，國內淋病、梅毒個案都有成長趨勢。據疾管署統計，今年一至七月梅毒感染通報數新增5826例，較去年同期5456例，上升7%。其中，13至24歲年輕族群更為近年唯一持續上升的年齡層，2024年通報數1772例，較2023年1490例上升19%，已連續4年上升，今年1至7月該年齡層梅毒通報數為1126例，較去年同期989例增加14%。

亞東醫院感染管制中心主任、指引編定副召集人楊家瑞說，臨床曾收治一名男性，皮膚反覆出現疹子，原以為是過敏，但伴隨輕微發燒，而到感染科就醫，檢查發現，就是感染二期梅毒。梅毒感染不限於男性，臨床有一名有固定男友的30多歲女性，反覆有頭痛症狀，初步檢查為腦膜炎，但女子明顯掉髮，確診竟是感染神經性梅毒，且已侵犯腦部研判為二期，後續確定是遭男友所傳染。

另一名30歲男性反覆上網尋找一夜情的對象，但近期出現解尿疼痛，但他衛生習慣不好，排尿後，習慣用手揉眼睛，檢查時眼睛分泌物多，眼睛確診為淋病結膜炎合併尿道炎。楊家瑞呼籲，為避免梅毒、淋病應避免從事危險性行為。

台北榮總重症醫學部主治醫師、指引編定總幹事陳伯亮說，該指引耗時一年半完成，而梅毒與淋病主要是經由不安全性行為傳播。梅毒感染初期常見無痛性潰瘍與硬性下疳，具高傳染性；第二期可能出現皮疹、發燒、倦怠等全身症狀，若未治療恐發展為心血管或神經性梅毒等嚴重併發症。

陳伯亮指出，男性多於感染淋病後2至7天出現尿道化膿與排尿不適，女性則常無明顯症狀。若未治療，恐導致不孕，並可能引發直腸、咽喉或結膜等部位感染，民眾如有不安全性行為風險，應主動接受性傳染病篩檢，並妥善治療與告知伴侶及早就醫，避免「乒乓感染」反覆傳播。

疾管署發言人曾淑慧說，為提升國人性傳染病防治知能，今年7月1日已起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國13家一站式匿名篩檢醫院。提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務。民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。

此外，除既有免費愛滋匿名篩檢服務外，該13家醫院也針對24歲(含)以下年輕族群及學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果；若初步篩檢結果為陽性，將補助當次就醫免部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。

此匿名諮詢服務推動至今1個月，已提供382人次的諮詢，其中以詢問性傳染病知識、症狀及治療諮詢、免費梅毒篩檢問題為最多；另使用梅毒快篩服務則已提供256人次，其中共篩出10人呈陽性。期盼指引發行協助臨床醫療人員提升處置準確性與一致性，藉由醫療與防治網絡的緊密合作，建立早期發現、及時介入治療與有效預防的整合性服務體系，持續降低我國性傳染病流行風險。