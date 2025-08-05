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罐裝無糖飲免稅拚全民減糖 專家籲手搖飲比照

中央社／ 台北5日電

罐裝無糖飲免貨物稅三讀通過，有助按下變胖暫停鍵。專家呼籲未來應擴及手搖飲，建立一致的無糖免稅機制，將含糖飲料稅收專款用於健康促進與預防保健，推動全民減糖更有力。

立法院會今天三讀修正通過「貨物稅條例」部分條文，現行條文規範設廠機制的飲料品合於國家標準的純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁、純天然蔬菜汁免稅。三讀修正條文則新增「飲料品無添加糖者」免徵貨物稅，增加國民購買意願，進而達到增進健康的目的。

台灣不僅過半成人體重失控，小胖子也不少，台灣平均每3個孩子中，就有1人有過重問題。高熱量食物、含糖飲料隨手可得的時代，當「糖」成為全球公敵，許多國家祭出徵收「糖稅」打擊肥胖，但台灣選擇逆向而行，透過罐裝無糖飲品免徵貨物稅，以獎勵取代懲罰。

中華民國肥胖研究學會榮譽理事長張智仁今天告訴中央社記者，「糖被視為萬病之源」，高血壓、高血脂、高血糖以及各類代謝症候群和慢性病都與糖攝取過多有密切關係，含糖飲料確實是造成台灣民眾肥胖的潛在因素之一。

張智仁提到，政府以是否含糖作為罐裝飲料免稅依據，算是變相徵收糖捐。透過這樣的稅制設計，讓民眾感覺到會多花錢買含糖飲料，意識到國家正視含糖飲料對健康危害，有助於提高對糖害的認知。

張智仁表示，目前僅有罐裝無糖飲料享有免稅，手搖飲則尚未納入免稅範圍，這僅是第一步；下一階段政策應進一步擴大適用對象，無論是罐裝飲料還是手搖飲，都應建立一致的無糖免稅機制，對含糖手搖飲加徵更高的稅費。

張智仁建議，未來政策方向可朝向全面徵收糖捐發展，並比照「菸捐」的運用方式，將含糖飲料稅收專款專用於健康促進、預防保健等公共健康用途，以降低全民糖攝取，提升整體健康水準。

台北醫學大學保健營養學系主任夏詩閔表示，過量攝取糖分與多種慢性病有關，鼓勵選擇無糖飲料有助健康，支持無糖飲品免稅。他提到，推動全民減糖，仍需仰賴公民團體持續倡議政策與監督執行、政府與業者間積極溝通協調、消費者改變選購習慣，以及加強營養與健康教育。

肥胖 手搖飲

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