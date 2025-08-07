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家電為何自己燒起來？8成事故跟插頭、插座有關 5地雷不可踩

聯合新聞網／ 綜合報導
電線、插座使用不當，可能引發火災。圖／ingimage
電線、插座使用不當，可能引發火災。圖／ingimage

根據日媒「Mynavi News」報導，根據日本製品評價技術基盤機構（NITE）」在2019至2024年間的統計，曾向該機構通報、與「電源插頭、電線與插座」有關的家電事故總共有219件，其中有182件釀成火災，占所有意外事件的8成以上。該機構特別提醒，民眾使用「延長線」、「插座」與「電線」時，務必注意下列5大重點，否則可能引發火警甚至傷亡。

1. 插頭變形、燒焦、異常發燙請立即停用

若插頭因踩踏、用力拔除或彎折而變形，可能導致接觸不良，引發過熱與火災。若發現插頭表面有焦痕、過熱等情況，應立即停止使用並聯繫廠商。

2. 插頭周圍堆積灰塵恐引發「積污導電」

插頭若未完全插入插座，空隙間容易堆積灰塵並吸附水氣，恐引發短路或「積污導電」」現象。清潔時應先拔除插頭，再用乾布擦拭。切勿噴灑酒精等清潔劑在插座孔上。

3. 電線勿折彎、踩踏、拉扯，避免內部斷線

電線若遭外力拉扯、長期彎折，容易造成內部銅線斷裂、過熱甚至冒火。請避免將電線壓在椅腳下，也不要直接拉扯電線拔掉插頭，應握住插頭本體再拔出。

4. 插頭插入插座時若有鬆動應立即更換

反覆插拔可能導致插座內部金屬件鬆脫，接觸不良將造成局部過熱。若插頭插入時搖晃、易鬆脫，應更換插座或請專業人員檢查。

5. 延長線「總耗電量」不可超標

每條延長線都有標示最大可承受耗電量（如1500W），若同時插上多個大功率電器（如電暖器、吹風機），將造成電線過熱、絕緣層破裂甚至起火。使用前應詳閱家電說明書，避免超載。

火災 延長線

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