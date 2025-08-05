10多歲男赴西非染惡性瘧 境外移入創19年新高

疾管署今天公布增1例10多歲外國籍男性赴西非後感染惡性瘧，今年境外移入累計15例創19年新高。屈公病境外移入病例也為6年同期新高，將針對來自疫區、有症狀者抽血篩檢。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，國內今年截至8月4日已累計15例瘧疾境外移入病例，為2007至2025年同期最高，個案年齡介於10多歲至60多歲，感染地以非洲國家為主，其中感染惡性瘧者計12例，感染間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，瘧疾確診個案為10多歲非本國籍男性，沒有潛在病史，7月初跟家人到西非多哥共和國停留約2週，期間曾到衛生環境較差的原始村莊，在當地沒有穿著長袖衣褲，因當地地陪有告知，當地瘧疾為普遍疾病，不用服用預防用藥，因此就沒有再吃，且在當地也曾被蚊蟲叮咬。

林詠青指出，個案離開後約1週出現發燒、腹瀉、嘔吐、呼吸喘等症狀，到台後曾2度到診所就醫，但是症狀未改善，且小便量變少、尿液顏色變深。7月底（發病約2週後）轉至急診就醫，當時已高燒且有明顯黃疸、脾臟腫大，抽血檢驗發現血小板偏低、黃疸指數很高，緊急收治住院。

林詠青表示，個案經醫院檢驗，發現血液中有瘧原蟲，通報瘧疾，經疾管署PCR檢驗確診惡性瘧，研判感染地為西非多哥共和國。給予瘧疾治療藥物後，目前已經退燒，生命徵象較穩定，食慾活動力改善，血小板指數也有回升，但血液中瘧原蟲含量還是很高，所以還在住院治療中。同行家人目前都無疑似症狀。

另外，屈公病部分，郭宏偉指出，今年截至8月4日，國內屈公病疫情均為境外移入病例，累計16例，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓2例及斯里蘭卡1例；惟目前境外移入病例數已為2020到2024年同期最高。

疾管署發言人曾淑慧表示，近期中國廣東省屈公病疫情升溫，香港、澳門地區也有自中國廣東移入個案，因此針對中國廣東提升旅遊疫情建議為第2級「警示」。將持續加強國際及小三通港埠的屈公病防疫宣導及發燒篩檢，並加強監測及防治措施，若有來自流行地區旅客出現發燒等症狀，將抽血採檢並追蹤。