連雨積淹水高市類鼻疽增2例 皆有污水污泥接觸史

南部近期連日豪雨，導致各地積淹水，高雄市近1週新增2例類鼻疽個案，年齡為50至60多歲，分別居住大寮、梓官，都有污水污泥接觸史，皆因發燒、咳嗽及肺炎等症狀就醫。

高雄市衛生局今天公布，7月29日至8月4日增加2例類鼻疽個案，雨後民眾整理環境時增加接觸到受污染土壤或水感染風險；提醒民眾雨後清理環境要做好個人防護，以降低類鼻疽、腸道傳染病感染風險。

衛生局指出，2例個案年齡介於50多歲至60多歲，2例皆有污水污泥接觸史及慢性病史，總計高雄自颱風丹娜斯後至4日，已累積11例類鼻疽個案。

衛生局表示，類鼻疽是由感染類鼻疽桿菌引起，此菌在土壤、水池及積水環境中存在，主要傳染途徑是皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水引起，也可能經由吸入、食入受污染土壤或水，或吸入受污染塵土而受感染，但一般情形下並不會由人直接傳染給人。

衛生局呼籲，民眾雨後清理環境時，務必留意戴口罩、手套及雨鞋等個人防護，以降低類鼻疽、腸道傳染病、鉤端螺旋體病及登革熱等傳染病感染機率；如有發燒、胸痛、咳嗽、呼吸喘等不適症狀，務必儘速就醫，主動告知醫師接觸史。