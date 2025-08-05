旅日遊客注意！ 刷卡購物「1細節」選錯恐損失旅費吃大虧

出國刷卡選錯幣別，小心多付好幾百元！旅遊部落客林氏璧近日在北海道唐吉訶德購物時，發現店家更換了新的刷卡機，雖然系統升級、資訊更透明，卻也揭露出驚人陷阱：若選擇以台幣結帳，手續費高達4.98%！

林氏璧在臉書分享自身經驗，他在刷卡時選擇日圓結帳，並拍下刷卡機畫面提醒網友。新型刷卡機會顯示動態貨幣轉換（DCC）手續費與匯率明細，當天系統以匯率 0.21146 計算，手續費為 4.98%，若換算實際日圓匯率僅為 0.2014，相當於5萬日圓（約新台幣10,137元）多付約500元新台幣。

林氏璧提醒，出國刷卡應「一律選擇當地幣別結帳」，否則除了被收取高額手續費，信用卡海外回饋也可能被取消，等於「做白工」。雖然日本的刷卡預設為日圓，但部分熱門觀光區如唐吉訶德，仍可能主動詢問遊客是否改用台幣結帳，務必留意機器畫面與簽單內容。

此外，他也提到，DCC機制主要出現在插卡式交易，若使用Apple Pay、感應式刷卡，或JCB、AE卡則多半不會觸發DCC，使用VISA、MasterCard實體卡的旅客則需特別注意。不過，DCC過去有其用途，如可鎖定即時匯率供報帳參考，但目前VISA、Master皆已能以昨日匯率即時請款，幾乎沒有使用DCC的必要。

林氏璧強調：「在海外消費時，若刷卡機出現幣別選項，務必選擇當地貨幣結帳，才不會讓辛苦賺來的旅費悄悄流失。」