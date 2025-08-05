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好市多台味新品登場！焢肉飯配蘿蔔湯再掀熱議 網友：是南部口味！

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多台味新品「焢肉飯配蘿蔔湯」組合價99元。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多台味新品「焢肉飯配蘿蔔湯」組合價99元。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

繼滷肉飯後，美式賣場好市多又推台味新品「焢肉飯配蘿蔔湯」組合，熱愛嚐鮮的網友已搶先試吃，直呼「根本是台南味」，肥瘦適中的五花焢肉搭配鹹香酸菜，讓人一口接一口，蘿蔔湯則以清爽湯頭作為完美平衡，組合價僅99元，CP值超高。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，看到新品消息後立刻趁午休衝到店裡嚐鮮，認為整體賣相討喜，焢肉飯口感甜鹹適中，彈牙焢肉配上滷汁與酸菜非常下飯，吃完毫不油膩。蘿蔔湯則清淡爽口，搭配重口味主食剛剛好，更直言「北部的南部人，尤其是台南人，吃了肯定會有家鄉味的感覺」。

另一名網友分享，焢肉飯包含2塊厚實焢肉，肉質軟嫩帶Q勁，還附上肉燥與充足醬汁，搭配酸菜層次豐富。貼文也引來許多網友留言，「這賣相看起來比之前的什麼打拋、滷肉飯好太多了吧」、「你拍的那個肉感覺好ㄉㄨㄞ」、「這飯量如果能出加量版更完美」，對於99元售價也多表示可以接受，還有人直言「比家附近80元卻不好吃的焢肉飯划算多了」。

好市多表示，此次新品嚴選豬五花肉片與台式經典肉燥，焢肉肥而不膩、入口即化，搭配鹹香酸菜與清爽蘿蔔湯，重現古早台味，滿足顧客對台灣味的懷念與期待。有網友大讚，「終於有適合長輩的熟食」，甚至有網友敲碗「希望能出雞肉飯！」

焢肉飯選豬五花肉片與台式經典肉燥，焢肉肥而不膩，搭配鹹香酸菜超夠味。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
焢肉飯選豬五花肉片與台式經典肉燥，焢肉肥而不膩，搭配鹹香酸菜超夠味。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多

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