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HPV疫苗預防五癌一病...國中男生免費接種9月上路 估9萬人受惠

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國中男生HPV疫苗將於今年9月開打，預估增9萬人受益。示意圖，本報資料照片
國中男生HPV疫苗將於今年9月開打，預估增9萬人受益。示意圖，本報資料照片

HPV疫苗早期稱「子宮頸癌疫苗」，但更準確的名稱應該是人類乳突病毒（HPV）疫苗，能預防口咽癌、頭頸癌、肛門癌、子宮頸癌、陰道癌、外陰癌和菜花等威脅。亞東紀念醫院婦產部婦科主任吳文毅表示，男性和女性一生當中感染HPV的機率高達8成，疫苗接種不分性別，提升整體覆蓋率。

吳文毅指出，HPV病毒不只和女性有關，其實男性感染率更高，而且病毒更難清除。有愈來愈多不同類型的癌症被發現可能與HPV感染有關，以男性頭頸癌為例，因HPV感染而罹癌占約30%，且罹患率逐年上升。美國一項研究顯示，男女共同接種HPV疫苗可以顯著降低相關癌病的發生率，不應只由女性施打。

HPV是一種會導致癌化的DNA病毒，開始有性行為後，感染機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗複雜、長期免疫力低落，均可能增加感染風險。目前感染HPV並無藥物可治療，所以預防感染及接種疫苗更顯重要。國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生接種HPV；今年9月開始，國中男生也納入，預估增9萬人受益。

根據世界衛生組織建議，針對9至14歲女性接種HPV疫苗，由於性行為尚未活躍，所以預防效果較佳，這也是公費選擇在國中施打的原因。吳文毅表示，子宮頸癌疫苗建議施打年齡在15歲前效果最佳，45歲前施打皆有效。而超齡或已有性生活者，接種疫苗獲益率會下降，但同樣能獲得一定的保護效果。

目前國中男女生公費皆為九價疫苗，該疫苗可以預防相關的五癌一病。吳文毅強調，「疫苗+篩檢」在女性子宮頸癌的防治上有相當好的成效，男性沒有常規篩檢，更應該優先考慮透過疫苗作為第一道防線。接種疫苗不等於「100%安全」，做好篩檢的二級預防仍然非常重要，加上安全性行為，三道防線缺一不可。

HPV 疫苗 子宮頸癌

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