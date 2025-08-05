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好市多美食區開賣焢肉飯配蘿蔔湯！網狂推「激似台南路邊攤味道」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多美食區又有新選擇，焢肉飯配蘿蔔湯引話題。好市多/提供
好市多美食區又有新選擇，焢肉飯配蘿蔔湯引話題。好市多/提供

繼滷肉飯後，好市多（Costco）又推台味新品，這次是焢肉飯配蘿蔔湯，成了各大社群包括instagram、threads及臉書等網友熱門話題。對於新推出的焢肉飯+蘿蔔湯組合，好市多表示，產品採用豬五花肉片與台式風味肉燥，搭配鹹香酸菜與蘿蔔湯，呈現經典台味、難忘古早味組合，期望提供消費者更多元的熟食選擇。

美式賣場好市多近來頻頻推出台味熟食吸引話題，今年4月率先開賣滷肉飯與關東煮，引發消費者熱議，本月再推出焢肉飯搭配蘿蔔湯的全新組合，讓熟食區的餐點選擇愈來愈多元且貼近在地口味，也反映出賣場持續調整商品策略、回應台灣消費者偏好的趨勢。

焢肉飯配蘿蔔湯推出後，不少嚐鮮的網友們吃過後在社群分享，焢肉飯口味甜鹹，感覺像台南口味，五花Q勁的爌肉搭酸菜很下飯，配蘿蔔湯清爽可口，實在很不錯。網友們對南部口味大感興趣，尤其新品賣相很可以，「那個酸菜感覺好讚」，還有人許願雞肉飯。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，看到新品消息，身為台灣美食愛好者，他趁午休衝到好市多嚐鮮，焢肉飯加酸菜配蘿蔔湯，組合價99元，先看賣相很可以，吃起來口味甜鹹，很像台南路邊攤，尤其跟酸菜很搭很下飯，吃完不膩，焢肉口感不會柴，肥瘦剛好，蘿蔔湯較清淡，若覺得焢肉飯重口配著喝還蠻清爽。

也有網友分享，焢肉飯有兩塊焢肉，肉質軟具彈性，還有肉燥，醬汁鹹中帶甜，淋上滷肉汁、酸菜，吃起來白飯每口都吃到醬汁很夠味。不少網友迴響，直乎：「好市多居然開賣焢肉飯，真的沒極限耶！」

看到網友PO的照片大推，「你拍的讓人好有食慾，那個肉感覺很ㄉㄨㄞ。」看到飯量，有網友希望出加量版，感覺很好吃。對於售價99元，網友們多表示能接受，還有人說，「想到我家這條路上的焢肉飯一碗都要80還很難吃」。

好市多

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