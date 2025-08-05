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外食熬夜又久坐 醫提醒30歲以下代謝問題變多

中央社／ 台北5日電

常聽到年紀大了代謝變差，但醫師提醒，近年發現越來越多30歲以下年輕族群，早已肥胖、高血糖、血脂異常上身，外食、熬夜久坐讓代謝提早崩壞，深陷慢性病高風險，應當心。

代謝差非中老年人專利，執業診所醫師林美秀今天透過新聞稿提醒，許多人常因「年輕沒關係，代謝好」而掉以輕心，事實上，錯誤飲食與生活習慣，早已讓不少人提早走入慢性病高風險，尤其年輕男性更為嚴重。

林美秀表示，以她任職的診所統計數據來看，30歲以下男性過重或肥胖比率高達約68.2%，非常接近60歲以上族群（約70%），且多項關鍵代謝指標亮起紅燈，包含空腹血糖異常、糖化血色素異常、三酸甘油酯偏高、好的膽固醇偏低、胰島素阻抗。

林美秀指出，年輕族群代謝問題普遍與現代生活型態高度相關，首先是長期外食，脂肪、澱粉、蛋白質、膳食纖維失衡，以致血糖波動較劇，引起胰島素抗性。再來就是睡眠不足、熬夜、用吃喝紓壓，又太晚才吃晚餐，以致熱量大量囤積。

再加上久坐少動、缺乏鍛鍊，林美秀說：「肌肉是人體消耗血糖最重要的器官，缺乏運動將導致肌肉量不足，會讓血糖與脂肪代謝效率下降，久而久之形成代謝症候群。」

林美秀建議，除減少久坐、增加日常活動量，例如可以站立辦公、走樓梯代替搭電梯、穩定作息避免熬夜等，每餐攝取分配應為1/4蛋白質、1/4蔬菜、1/4粗糙穀類、1/4水果（減重者可將水果改為蔬菜）。同時呼籲年輕族群應改變迷思，不要以為年輕就是疾病免疫，代謝問題早已悄悄發生。

族群 熬夜 久坐

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