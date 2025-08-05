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下雨撩水多 皮膚科醫師透露預防有這5招

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，豪雨後就診病人約增加2成。圖／茂盛醫院提供
台中市茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，豪雨後就診病人約增加2成。圖／茂盛醫院提供

連日大雨，許多人因涉水而罹患「香港腳」台中市茂盛醫院今指出，一名中年男性因罹患香港腳搔癢、起疹，自行買藥塗抹後，病情未獲改善，疹子反而從腳趾擴散至腳背和腳底，且有潰爛情形。醫師診斷後開抗黴菌藥膏，治療1至2周就獲改善。不過，這名男子欲以漂白水浸泡襪子想殺死黴菌，卻差點因稀釋比例不足而灼傷皮膚。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，豪雨後就診病人約增加2成，一般多是必須長時間穿鞋的人容易罹患，如清潔人員、餐廳人及廚師等。一般的女性上班族在雨天上下班時，為了配合服裝經常穿著時尚造型的雨靴，足部的汗水和雨水經過一整天的悶熱就會產生腳臭，還會讓黴菌伺機而動，建議可多帶一雙鞋子於辦公室換穿為佳。再者，7、80歲的長者因免疫力低下，足部或多或少都長有黴菌，所以家人要特別協助清潔照護。

他說，雖然香港腳雖然具有一定的傳染性，但真正影響感染與否的因素不只限於是否接觸黴菌源，也跟每個人對黴菌的易感性與體質密切相關。近年有研究顯示，皮膚的微生態組成可能影響一個人是否容易受到黴菌感染。因此，應著重於個人足部清潔、通風、乾燥，避免共用拖鞋與毛巾，才能有效降低感染與復發的風險。若光腳走在公共場所的淋浴間、游泳池、三溫暖，體質差的人就有被感染的機會。

至於如何預防香港腳？鍾佩宜說，一、腳先沖洗乾淨，接著指縫要擦乾，保持乾燥。二、至少用2至3雙鞋子交替換穿，將不穿的鞋拿到大太陽底下曝曬，幫鞋子做日光浴，可避免黴菌滋生堆積。三、建議穿五指襪，因為它比一般襪子較能將腳趾頭隔開並保持乾燥。若穿不慣五指襪，請將一般襪子先放進烘衣機烘乾後再穿。四、足部泡在稀釋10至20倍的優碘中5至10分鐘，能幫助組織液排出，結束後再擦拭藥膏，患部會感覺較清爽。五、不要打赤腳行走在公共場所或穿公用拖鞋。

她說，要避免傳染給家人，襪子、毛巾、拖鞋等個人用品，一定要單獨使用、清洗、放置。而這位患者在清洗襪子時，因想用漂白水殺死霉菌，卻因未將漂白水適當稀釋，也未配戴防護手套，結果在處理過程中手部因長時間接觸高濃度漂白水，數小時後出現紅腫、灼熱刺痛、脫皮等明顯刺激性皮膚炎反應。

鍾佩宜說，黴菌非常頑強，不易根除。只要天氣潮溼悶熱，就會長出來，漂白水也起不了作用，稀釋比例不足的話還會灼傷皮膚，操作時要戴上手套較為安全，尤其漂白水要稀釋到50倍以上才行。

一名中年男性因罹患香港腳搔癢、起疹，自行買藥塗抹後，病情未獲改善，疹子反而從腳指擴散至腳背和腳底。圖／茂盛醫院提供
一名中年男性因罹患香港腳搔癢、起疹，自行買藥塗抹後，病情未獲改善，疹子反而從腳指擴散至腳背和腳底。圖／茂盛醫院提供

黴菌 襪子 漂白水

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