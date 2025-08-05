廣東屈公病上升且燒向港澳 疾管署將對來自疫區、有症狀者抽血檢查

大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，繼美國發出二級旅遊警示後，國內也跟進，衛福部疾管署於8月4日提升對中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級，由第一級注意（Watch）提高至第二級的警示（Alert）；同時，疾管署將加強國際及小三通港埠屈公病防疫宣導及發燒篩檢，若有來自流行區的發燒跟症狀者就會進行抽血及衛教、追蹤。

疾管署發言人曾淑慧說，國際屈公病疫情持續加劇，今年全球累計逾25萬例病例，世界衛生組織（WHO）已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。

在亞洲，印度今年已逾3萬例病例，中國廣東省近期疫情嚴峻，染疫人數快速上升，近一周新增2892例病例，且以佛山市最嚴峻，該市今年截至7月31日累計逾6900例病例，廣東省其他城市也出現病例，澳門及香港等地也有移入病例，澳門近日更有2例本土病例。

曾淑慧指出，今年截至8月4日，國內屈公病疫情均為境外移入病例，累計16例，感染國家以印尼13例最多，其次為菲律賓2例及斯里蘭卡1例，但境外移入病例數為近6年同期最高，為2020至2024年同期介於0至6例，屈公病病媒蚊與登革熱相同，因此，境外移入引發本土流行的風險增高。

曾淑慧說，因應近期中國廣東屈公病疫情升溫，由於台灣也有病媒蚊，疾管署將全面提高警覺及持續加強國際及小三通港埠的屈公病防疫宣導及發燒篩檢，並加強監測及防治措施，如果是來自流行地區旅客而有發燒等症狀時，將會抽血檢查、追蹤。

曾淑慧提醒，若計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區，民眾於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分防蚊液，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所等。

目前全球屈公病以美洲疫情最為嚴峻，主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情並已蔓延至其他地區。

在歐洲地區，法國今年累計49例本土病例，義大利報告2例本土病例；非洲肯亞今年爆發疫情，迄今累計逾600例病例。

疾管署已提升中國廣東省國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），以及提升肯亞之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意（Watch）。

曾淑慧說，旅客入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；而民眾在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。