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每周最少吃一次蛋…失智風險大降47％ 專家揭密：膽固醇其實不用怕

聯合新聞網／ 綜合報導
雞蛋被視為平價又營養的蛋白質來源。 示意圖／ingimage
雞蛋被視為平價又營養的蛋白質來源。 示意圖／ingimage

雞蛋被視為平價又營養的蛋白質來源，而它的好處可能遠超出你想像，根據美國研究指出，年長者若每周至少食用一次雞蛋，有機會降低約47％罹患阿茲海默症的風險；而經常吃蛋者，大腦中累積有害蛋白質的情形也顯著較少。

食安專家韋恩在臉書分享，指出這項由美國Rush大學進行的大型追蹤調查，共納入1024位平均年齡約81.4歲的長者，所有參與者起初皆未被診斷出任何認知功能障礙，研究團隊詳細蒐集其日常飲食紀錄，並追蹤其健康狀況，長達平均6.7年。

研究期間，有280人（約27％）發展為阿茲海默症型失智症，不過，資料分析發現，那些每周至少吃一次雞蛋的參與者，與少吃或不吃蛋的人相比，罹病風險大幅降低了將近47％。

除了疾病發展機率差異，研究也進一步解剖578名受試者的大腦，分析其生物指標。結果發現，經常攝取雞蛋者的大腦中，導致神經細胞受損的「β-澱粉樣蛋白」與「Tau蛋白」等異常毒性蛋白質的累積量明顯較低。

那麼，為何吃蛋可能有助防失智？韋恩指出，研究團隊推測，關鍵可能在於雞蛋中豐富的「膽鹼」成分。膽鹼是神經傳導物質乙醯膽鹼的前驅物，與記憶力、學習能力和專注度密切相關，也是維持腦細胞膜結構的重要營養素。

他補充，蛋黃是膽鹼的主要來源之一，一顆雞蛋大約能提供每日建議攝取量的四分之一，此外，蛋黃還含有Omega-3脂肪酸，同樣被認為對大腦健康具有保護作用。至於擔心膽固醇的人，韋恩也指出，近年研究已證實，真正拉高血中膽固醇的元兇是飽和脂肪酸，而非雞蛋本身。

雞蛋 失智症 蛋白質 膽固醇 阿茲海默症

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