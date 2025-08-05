丹娜絲風災後類鼻疽新增3例 疾管署揭患者均曾接觸「這東西」需多注意
豪雨造成多處積水淹水，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情。衛福部疾管署表示，國內上周新增3例類鼻疽本土病例，均為丹娜絲颱風後發病，高雄市2例及台中市1例，介於50多歲至60多歲，均有汙水、汙泥接觸史。
今年累計35例類鼻疽本土病例，其中2例死亡，為歷年同期第3高，低於2005年及2024年各為48例。疾管署發言人曾淑慧說，今年感染類鼻疽，以65歲以上22例和50至64歲11例為主要年齡層，分布縣市以高雄市27例最多，其次為台中市5例、台南市2例、屏東縣1例。今年病例中，13例於丹娜絲颱風後發病，高雄市11例、台南市1例及台中市1例。
今年截至8月4日，累計19例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，其中4例於丹娜絲颱風後發病，台中市3例、花蓮縣1例，介於40多歲至70多歲，發病日介於7月12至22日。
曾淑慧說，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病源菌等暴露於地面，且更易傳播，除了接觸傳播外，尚可能造成吸入性感染，請民眾清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等，應儘速就醫，即早診斷與治療。
疾管署監測資料顯示，國內今年第31周、7月27日至8月2日腹瀉門急診就診10萬8551人次，較前一周11萬7199人次下降7.4%，近期就診趨勢持平。
疾管署提醒，水災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。並請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手。
疾管署提醒，目前雖尚未出現登革熱與屈公病本土病例，但今年截至8月4日，累計登革熱境外移入病例124例，為近6年同期次高，仍有造成疫情擴散風險。民眾雨後主動巡檢居家環境，應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。
如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。疾管署呼籲，民眾如出現不適症狀要儘速就醫，並主動向醫師說明是否從接觸汙水或遭蚊蟲叮咬，同時籲請醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。
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