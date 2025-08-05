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10多歲青少年赴西非染瘧疾 入境台灣後確診 境外移入創19年新高

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）表示，感染瘧疾個案入境後，因症狀未改善2度至診所就醫，後由診所轉醫院急診，個案目前住院治療中，衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）表示，感染瘧疾個案入境後，因症狀未改善2度至診所就醫，後由診所轉醫院急診，個案目前住院治療中，衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署公布上周新增一例瘧疾境外移入病例，為10多歲外籍男性，7月1日至15日有西非多哥共和國旅遊史，但未服用瘧疾預防用藥，7月15日入境，7月23日發病，感染惡性瘧。個案自述於當地曾被蚊子叮咬。7月28日入境前即出現發燒、惡心、嘔吐、腹瀉及呼吸喘，入境後因症狀未改善就醫，8月1日經通報檢驗確認惡性瘧。

疾管署發言人曾淑慧表示，個案入境後，因症狀未改善二度至診所就醫，後由診所轉醫院急診，目前住院治療中，衛生單位持續追蹤其案健康狀況及後續檢驗結果。

依疾管署監測資料顯示，今年截至8月4日，累計15例瘧疾境外移入病例，為2007至2025年，近19年來同期最高，個案介於10多歲至60多歲，感染地以非洲為主，感染惡性瘧12例，間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

曾淑慧強調，適逢暑假旅遊旺季，目前觀察瘧疾風險主要集中於非洲，尤其是熱門的動物大遷徙，提醒民眾若有意赴瘧疾流行地區之前，請至旅遊醫學門診諮詢並於當地做好防蚊措施。

曾淑慧說，國內近19年累計瘧疾202例，皆為境外移入病例，以20歲至50歲為主，感染地區以非洲占61%為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其中感染惡性瘧12例，感染間日瘧2例及諾氏瘧原蟲1例。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、惡心、嘔吐和疲倦等症狀。

如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍。

疾管署指出，返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。相關資訊請至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍。圖／疾管署提供
疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍。圖／疾管署提供
疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。圖／疾管署提供
疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。圖／疾管署提供

瘧疾 非洲 發燒 防蚊 疾管署

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